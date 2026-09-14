ATEN Provincial cuestionó los paros de las seccionales: el comunicado por "la unidad del gremio"

Advirtieron que las medidas convocadas por las conducciones de la Multicolor son "inorgánicas" y no tienen validez según el estatuto del sindicato docente.

Luego del conflicto desatado entre los docentes quienes sufrieron descuentos en sus salarios , la comisión directiva de ATEN provincial salió a recordar que las constancias por medidas de fuerza lanzadas por las conducciones Multicolor de las seccionales Capital, Plottier y Senillosa no tienen validez ante el Consejo Provincial de Educación (CPE).

A través de un comunicado difundido este lunes, la conducción provincial planteó que las jornadas de lucha, asambleas, jornadas unificadas con "constancia", paros o cualquier otra medida convocada por las conducciones de las seccionales "carecen de toda validez" dentro de las normas que rigen la actividad sindical de la organización.

El argumento central de la conducción provincial se basa en el estatuto de ATEN . Según recordó en el comunicado, el artículo 56 establece expresamente las facultades que tienen las seccionales y señaló, entre otras restricciones, que no pueden asumir la representación del gremio en el orden provincial o nacional, adoptar medidas que comprometan al conjunto de la organización ni resolver medidas de acción directa.

Fany Mansilla y Cintia Galetto, conducción de ATEN provincial.

"Ante las consultas recibidas por equipos directivos, sobre la validez para justificar la no asistencia a los lugares de trabajo con constancias de actividad gremial por jornadas de lucha, jornadas unificadas o asambleas, queremos ser claros: No existe constancia gremial alguna que justifique la inasistencia a nuestro lugar de trabajo por los motivos mencionados", aclaró la conducción del gremio.

Por ese motivo, la conducción aclaró que las medidas impulsadas desde esas tres seccionales no pueden ser presentadas como acciones oficiales del sindicato provincial.

Conflicto por descuentos

El conflicto por los descuentos en los salarios de agosto afectó a docentes de Neuquén capital, Senillosa y Plottier, quienes luego de percibir los salarios diezmados llevaron a delante retiros anticipados para reclamar la restitución del salario. Esas seccionales habían convocado a un paro para el 27 de julio del que ya las autoridades del CPE habían confirmado que habría descuentos.

Pero cuando los docentes cobraron recibieron sus salarios con descuentos de mucho más que una jornada, algunos denunciaron hasta descuentos de un millón de pesos. ATEN provincial calificó como indebidos esos descuentos y reclamó al Ejecutivo la restitución del dinero. Finalmente la mayoría de las devoluciones comenzó se acreditó la semana pasada.

Marcha de ATEN a cinco años de la explosión y muerte de la Escuela 144 de Aguada San Roque, donde murió la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su sobrino ayudante, Mariano Spinedi. Sebastián Fariña Petersen

La propia conducción provincial volvió a reivindicar en su nuevo comunicado el reclamo contra los descuentos y cuestionó al Gobierno por lo ocurrido. "Rechazamos la intromisión del gobierno provincial realizando descuentos indebidos en los haberes de nuestros compañeros", sostuvo.

Pero, al mismo tiempo, tomó distancia de las acciones que las conducciones Multicolor comenzaron a impulsar en Capital, Plottier y Senillosa y advirtió sobre las consecuencias que podrían tener para los docentes que adhieran.

Desde ATEN remarcaron que una determinada acción implica una medida de fuerza, debe haber sido resuelta mediante los mecanismos previstos por el estatuto del gremio y notificada ante la autoridad laboral correspondiente.

La conducción provincial sostuvo que este procedimiento es necesario para resguardar tanto el salario como los derechos laborales de quienes participan de una medida de fuerza.

"Recordamos que nuestras asambleas y plenario de secretarios y secretarias generales, han aprobado un acuerdo que está vigente y ejecutándose hasta el 31 de diciembre del presente año y que tendrá mesa de negociación prontamente", insistieron, y remarcaron: "La fortaleza de nuestra organización es ser un sindicato único, donde se expresa la totalidad de la docencia de la provincia y que eso es lo que nos ha permitido y hoy nos posibilita, mejores condiciones para la negociación colectiva en beneficio del conjunto de nuestros compañeros y compañeras".

La dirigencia gremial llamó a defender la unidad de ATEN y las jornadas institucionales como espacios de construcción pedagógica. "Poner en riesgo esa unidad así como a las jornadas, es poner en riesgo dos de las herramientas fundamentales para la defensa de nuestros derechos", concluyeron.