Impactante vuelco cerca de Rincón de Los Sauces: un herido

Un grave accidente de tránsito se registró en las últimas horas sobre la Ruta Provincial 6 , a 20 km de Rincón de los Sauces. Un vehículo protagonizó un violento vuelco que requirió la urgente intervención de las fuerzas de seguridad y de rescate de la localidad petrolera.

Según información difundida por el portal Cutral Co al instante, la camioneta protagonista se encontraba en dirección a la localidad de Pata Mora. El hecho ocurrió alrededor de las 5:50 de la madrugada de este domingo.

Una dotación, a cargo del sargento primero Escobar, se dirigió hasta el lugar. Al arribar, los bomberos encontraron al personal policial y sanitario, que ya había intervenido y trasladado al conductor del vehículo.

De acuerdo con la información brindada, el conductor presentaba heridas leves. La camioneta había quedado sobre uno de sus laterales, del lado del conductor, en la banquina.

Las imágenes registradas en el lugar reflejan la magnitud del hecho ocurrido en medio de la oscuridad de la noche patagónica. En la fotografía publicada, se observa una camioneta Ford SUV, modelo Eco Sport, de color gris claro o plateado que terminó desplazada fuera de la calzada, sobre un terreno de tierra arcillosa y vegetación baja típica de la estepa de la zona. El rodado quedó volcado sobre sus ruedas a un lado del camino, mostrando signos evidentes del impacto y la sacudida del despiste.

En la escena se distingue el trabajo de los efectivos de la Policía del Neuquén, vestidos con uniformes oscuros y chalecos tácticos, inspeccionando el lateral del conductor. Junto al vehículo también operan los integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Central 10 de Rincón de los Sauces, luciendo sus característicos trajes mimetizados en rojo y cascos amarillos de protección. En el suelo, sobre la tierra del primer plano, quedaron desparramadas prendas de vestir y restos del equipaje de los ocupantes, lo que da cuenta de la violencia del sacudón durante la maniobra descontrolada.

Impresionante vuelco de un auto en la Ruta 7: un joven perdió el control y salió de la calzada

Un impactante accidente de tránsito tuvo lugar en la mañana de este viernes 11 de septiembre en la Ruta 7 sobre la mano Centenario- Neuquén. Un auto Citroën C4 protagonizó un vuelco a la altura de barrio La Comarca, minutos después de las 9 de esta mañana. El vehículo quedó invertido contra la barda con las cuatro ruedas hacia arriba.

El siniestro se registró minutos después de las 9.00, a la altura del barrio La Comarca.

El vehículo era conducido por un joven de 27 años, oriundo de Vista Alegre que se dirigía hacia la capital neuquina. Por motivos que se desconocen, el hombre perdió el control del rodado y salió de la calzada, atravesó la banquina y quedó colocado al costado de la meseta con las cuatro ruedas hacia arriba.

El conductor del automóvil no sufrió heridas de gravedad por la caída y pudo salir por sus propios medios del vehículo. Además, no fue necesaria la intervención de los equipos de emergencias médicas ni la derivación al hospital Natalio Burd.

Rápidamente acudieron al lugar los bomberos voluntarios para verificar que no hubiera riesgo de incendio, el cual fue descartado. Una vez que el peligro de propagación de fuego fue desestimado, los bomberos realizaron maniobras para volver a colocar el vehículo sobre sus cuatro ruedas y retirarlo de la barda.

Los conductores de otros vehículos alertaron a la policía sobre el incidente de tránsito y rápidamente acudieron al lugar los efectivos de Tránsito Villa Obrera, quienes verificaron que el conductor contaba con la documentación obligatoria para circular y también fue sometido a un test de alcoholemia que dio como resultado negativo.