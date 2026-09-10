El hombre cruzó mal por un lugar poco iluminado, mientras el conductor excedió la velocidad máxima, en una traza donde la imprudencia ya se cobró varias vidas.

Iba a comprar una torta de cumpleaños y atropelló a un peatón: nueva tragedia en un peligroso camino de Chubut.

El camino Roque González , en Comodoro Rivadavia , volvió a ser escenario de una tragedia vial en Chubut . El miércoles 9 de septiembre de 2026 , alrededor de las nueve de la noche, un hombre de entre 65 y 70 años murió atropellado mientras caminaba por el sector.

Fue a unos tres kilómetros de la rotonda de ingreso al barrio San Cayetano, en el tramo que conecta la populosa zona sur de la ciudad con el barrio Saavedra.

Se trata de una traza con curvas y contracurvas , sectores poco iluminados y sin señalización , y un historial de graves accidentes de tránsito , en los que muchas veces la falta de precaución , sumada a las dificultades propias del camino, genera un combo fatal .

Por eso, el nuevo deceso tuvo fuerte repercusión en la ciudad petrolera y hasta derivó en un pedido público del intendente a la población.

Cómo fue el accidente fatal en Chubut

El vehículo, un Ford Fiesta conducido por un hombre de 39 años que circulaba desde kilómetro 3 hacia San Cayetano, embistió al peatón, que falleció en el acto.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Cristian Mulero, explicó la mecánica del accidente, en el que una vez más las faltas a las normas de tránsito resultaron determinantes.

"Lamentablemente, se cruza un peatón, el cual no logra divisar y, bueno, impacta de lleno contra la humanidad de esta persona, la cual en forma instantánea pierde la vida", relató Mulero.

Exceso de velocidad e imprudencia

Y agregó: "La fatalidad tiene que ver con muchos factores. Uno es el exceso de velocidad por parte del conductor, otro la imprudencia del peatón por cruzar por el medio de la calzada, una zona que no está señalizada y la falta de iluminación", sostuvo el jefe policial.

El test de alcoholemia al conductor, que según informaron medios chubutenses quedó en libertad, dio negativo.

El auto fue secuestrado y la causa quedó en manos de la Fiscalía, caratulada como muerte en accidente de tránsito.

Hasta la mañana del jueves, la víctima no había sido identificada oficialmente. Según informó el comisario Mulero, sería una persona de la zona.

Del festejo a la tragedia

En cuanto al conductor, Mulero consideró que se le presentó una circunstancia difícil cuando iba al volante. "Es una situación fortuita para cualquier persona", evaluó.

Con el correr de las horas trascendió un dato que agregó más dramatismo, por el contraste entre lo que había comenzado como una noche de festejo y un desenlace que nadie esperaba.

Un comisario explicó que el accidente se dio en una zona de poca visibilidad, en la que hay escasa visibilidad.

El conductor que atropelló al hombre fallecido había salido de su casa con el auto para comprarle una torta de cumpleaños a su pareja, según informó ADNSUR.

“Esa vida que se fue, no vuelve”

Este jueves 10 de septiembre de 2026, el intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, habló de la última tragedia en el peligroso camino de la ciudad.

"Le pido a aquellas personas que toman su vehículo y transitan por esta ciudad que lo hagan con precaución, que lo hagan con responsabilidad, porque esa vida que se fue no vuelve", expresó durante la inauguración de una obra de gas, con el foco en la responsabilidad de quienes conducen por la ciudad. .

"Entre todos debemos trabajar para que esta ciudad sea mejor. Así que seamos empáticos, seamos honestos intelectualmente, moralmente y físicamente para que esto suceda", agregó el jefe comunal, quien también expresó sus condolencias a la familia del hombre fallecido.

Un camino y varias tragedias

El Roque González acumula más de una década de accidentes graves.

En 2013, por ejemplo, fue catalogado como el punto más peligroso de Comodoro Rivadavia, habida cuenta de 17 accidentes graves y dos muertes ocurridas durante ese año en su traza.

En 2014 y en 2016 volvió a haber víctimas fatales en choques frontales; y en 2021 un nuevo choque se cobró otra vida.

En este 2026 comenzó una obra integral de iluminación que, según las autoridades, quedaría completa hacia el verano 2026/27.