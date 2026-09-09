Quiso dispararle a su exesposa, se le trabó el arma y lo redujeron: el dramático video en un restaurante

Un jurado de Ohio encontró culpable de intento de asesinato al hombre de 43 años, que perdió su trabajo como abogado. Se conocieron las imágenes del hecho.

El acusado y su exesposa se encontraban en pleno trámite de separación legal, según se comprobó durante la investigación.

Un exabogado que quiso dispararle a su exesposa , al que se le trabó el arma y que fue reducido dentro del restaurante donde ocurrió el intento de ataque, fue declarado culpable del delito de intento de asesinato por un jurado de Estados Unidos.

El veredicto por el incidente, ocurrido el 11 de abril de 2025 en la ciudad de Toledo, en Ohio, fue emitido el pasado 5 de septiembre por el tribunal del condado de Lucas , que encontró a Matthew Exton, de 43 años , responsable también de dos cargos de agresión con agravantes y múltiples infracciones por uso ilegal de armas de fuego . En cambio, resultó absuelto del cargo restante de agresión con agravantes.

Los registros del caso ratificaron que la víctima era la exesposa del atacante y que ambos se encontraban en pleno trámite de separación legal .

El dramático video grabado por las cámaras de seguridad del local mostró el momento exacto en que la falla en el mecanismo de la pistola evitó la ejecución de la mujer y permitió la rápida intervención de los empleados del local gastronómico para desarmar al agresor.

Previamente, el acusado había pedido una bebida en la barra de un establecimiento y, al salir, observó a su exesposa junto a su familia en Sabira, el restaurante contiguo. Luego ingresó al salón, solicitó una consumición para llevar y escupió hacia la mesa del grupo familiar al momento de retirarse.

Minutos después, el hombre regresó armado con una pistola y caminó directamente hacia la mesa con la intención de dispararle a la mujer a corta distancia. Sin embargo, el proyectil no salió debido a que la traba de seguridad del arma continuaba activada.

FORMER #OHIO ATTORNEY TRIED TO SHOOT HIS EX-WIFE



Matthew Exton (43) pulled a gun on his ex-wife at a Toledo restaurant — but the safety was still on



A waiter tackled him before he could try again



Exton was convicted of attempted murder & felonious assault#Toledorestaurant pic.twitter.com/AmOASpNn9t — GlobeUpdate (@Globupdate) September 9, 2026

Según el reporte que la Policía de Toledo emitió oportunamente, el atacante intentó manipular el seguro para efectuar un segundo disparo, pero la acción inmediata de un mozo y de varios comensales logró inmovilizarlo en el suelo hasta la llegada de las autoridades.

El recurso que presentó y las consecuencias laborales del acusado

Previo a la resolución del juicio, el expediente judicial registró diversas instancias procesales sobre la salud mental del imputado. Por caso, el 12 de mayo, tras numerosas audiencias preliminares, los registros de la causa confirmaron que el detenido no cumplía con los criterios legales para solicitar la inimputabilidad bajo la figura de demencia.

A raíz de esta determinación, la Justicia programó una audiencia preliminar para el 24 de junio y fijó el comienzo del debate oral para el 20 de julio.

Las consecuencias del ataque también impactaron en el ámbito profesional del imputado, quien ejercía como letrado especialista en divorcios con oficinas en Sylvania y Traverse City.

Es que, tras concretarse su detención por el intento de homicidio en el restaurante, la Corte Suprema de Ohio dispuso suspender su matrícula profesional a la espera de la resolución definitiva del proceso.

Que dijo la fiscal de Ohio sobre el acusado: "Llegó lleno de ira"

Luego de conocerse la decisión del jurado, la fiscal del condado de Lucas, Julia R. Bates, se refirió al accionar del imputado y al desarrollo del juicio. “Nada de su capacitación ni de las prácticas previas en el restaurante pudo haber preparado al personal para lo que entró por esa puerta", indicó.

El acusado de intentar dispararle a su exesposa lloró al presentarse ante la Justicia: su pena se conocerá el 21 de septiembre.

"El acusado no vino con la intención de comer. Vino lleno de ira y con la intención de ejecutar públicamente a su exesposa en el restaurante ese día", remarcó.

Y añadió: "Agradecemos el servicio del jurado esta semana y esperamos que su veredicto brinde cierto consuelo a quienes estaban sentados a la mesa, así como a los empleados de Sabira que también fueron víctimas ese día".

"Los empleados y clientes que intervinieron para detener al acusado ese día son héroes”, definió Bates.

La Policía reconoció a los empleados por quitarle el arma al agresor

Por su parte, los voceros del Departamento de Policía de Tampa destacaron el compromiso de los testigos que se abalanzaron sobre el agresor.

"Muchísimas gracias a ellos. Aquí en el departamento de policía sabemos que no podemos servir a la comunidad sin la ayuda de la comunidad", indicaron.

Tras la ratificación del fallo de culpabilidad, las autoridades del tribunal del condado de Lucas fijaron la audiencia de lectura de la pena para el próximo 21 de septiembre, fecha en la que se dará a conocer la cantidad de años de prisión que deberá cumplir el condenado.