Luna llena de septiembre 2026: qué día se podrá ver este fenómeno astronómico en el cielo en donde la Luna alcanza su mayor iluminación

En septiembre, la denominada Luna de la Cosecha podrá observarse en todo su esplendor. ¿Qué día presenta en el calendario esta luna llena ?

En el noveno mes del año , el calendario lunar sobresale por la presencia de una luna llena tradicionalmente conocida como la Luna de la Cosecha . ¿Cuándo podrá observarse y qué fenómeno astronómico habrá en el cielo?

La luna llena o plenilunio es una fase lunar que tiene lugar cuando nuestro planeta se encuentra situado entre el Sol y la Luna , casi alineados. Es entonces cuando el hemisferio visible de la Luna alcanza su mayor iluminación, y si bien no es posible distinguir con detalle los cráteres de su superficie debido a la ausencia de sombras, es el momento ideal para la observación de los rayos de algún cráter radiado.

La luna llena de septiembre , también conocida como Luna de la Cosecha , podrá verse el sábado 26 de septiembre de 2026 . Este plenilunio presentará un atractivo particular: la Luna aparecerá cerca de Saturno y Neptuno, formando una amplia configuración en el cielo.

En el noveno mes del año, el calendario lunar sobresale por la presencia de una luna llena tradicionalmente conocida como la Luna de la Cosecha.

Lo cierto es que la Luna de la Cosecha -que permite observar a la Luna de un modo más grande que lo habitual- ofrece a la vista una tonalidad dorada, amarillenta o rojiza. Esto es producto del resultado de su posición cercana al horizonte.

Según lo reseña el National Geographic, fueron los indios nativos americanos quienes bautizaron a la luna llena de septiembre con el apellido "de Cosecha", debido a que su brillante luz facilitaba la recolección de cultivos en esta época. Es también conocida como luna de vino, la luna cantarina o la luna de la llamada del alce y, en diversas culturas, se celebran reuniones, festivales y rituales que se encuentran intrínsecamente relacionados con esta luna.

En nuestro país, el momento de plenitud de esta luna llena tendrá lugar por la tarde. Por eso, para observarla en el cielo será necesario esperar a su salida por el horizonte oriental, alrededor del atardecer. La NASA apunta que la Luna de la Cosecha será protagonista el 26 de septiembre y que comenzará a elevarse por el este poco después de la puesta del Sol.

¿Cómo se dará el fenómeno astronómico que acompañará a la luna llena de septiembre de 2026?

De acuerdo al calendario de observación de la NASA, la Luna de la Cosecha aparecerá cerca de Saturno, mientras que Neptuno completará una especie de triángulo amplio en el cielo. Será una oportunidad atractiva para observar cómo diferentes objetos del Sistema Solar pueden aparecer próximos entre sí desde nuestra perspectiva terrestre. Así, Saturno será el objeto más sencillo de localizar. NASA indica que podrá verse a simple vista, siempre que el cielo esté despejado y las condiciones de observación sean favorables.

Este plenilunio presentará un atractivo particular: la Luna aparecerá cerca de Saturno y Neptuno, formando una amplia configuración en el cielo.

Por su parte, Neptuno presenta un desafío diferente. Se trata de un planeta mucho más débil desde nuestra perspectiva y la NASA señala que no puede observarse a simple vista. Para encontrarlo será necesario utilizar binoculares o un telescopio, además de contar con un cielo lo suficientemente oscuro.

Según lo consigna el sitio del Servicio de Hidrografía Naval Nacional, este es el calendario de las distintas fases lunares en septiembre de 2026: