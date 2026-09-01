El mejor día para cortarse el cabello en septiembre 2026, según el calendario lunar.

La guía completa para aquellos que siguen el calendario lunar a la hora de renovar el look.

Si estás pensando en un cambio de look para este mes de septiembre, el calendario lunar puede convertirse en tu guía para elegir los mejores días para cortarlo. Según las fases de la Luna , existe la creencia de que algunos días son mucho mejores para estimular un crecimiento rápido del cabello, mientras que otros son ideales para conservar tu corte de cabello por mucho más tiempo.

Esta creencia forma parte de una tradición y hoy se ha convertido en la guía de muchas personas al momento de planear su siguiente corte de pelo. Según sea el resultado que busques en tu cabello, ya sea mantener la longitud, buscar un crecimiento más rápido o priorizar el volumen y la fuerza, estas son las fechas que debes tener en el radar en septiembre de 2026.

Si quieres que tu cabello crezca mucho más lento para conservar un corte y mantener ese largo, estos son los mejores días para cortar tu cabello y tener un crecimiento mucho más lento.

11 de septiembre — Luna nueva

En Luna nueva, jamás deberías cortar tu cabello, ya que puedes debilitarlo y maltratarlo. Lo que más se recomienda es cuidarlo con tratamientos, según el calendario lunar

12 al 25 de septiembre — Luna creciente

Si tu objetivo es que las fases lunares influyan en el crecimiento de tu cabello, esta es una de las mejores fases para tener un crecimiento mucho más rápido. Es ideal para cortar las puntas de tu cabello, hacer un cambio de look extremo y que, si no te gusta, te crecerá mucho más rápido.

26 de septiembre — Luna llena

Si quieres que tu cabello crezca más allá de la longitud, que esté fuerte y sano, Luna llena en el calendario lunar, es ideal para que tengas mucho más volumen y tu cabello se renueve. Es una de las fases más importantes del calendario lunar, así que deberías aprovecharla.

27 al 30 de septiembre — Luna menguante

El mes de septiembre termina con una Luna menguante, y estos días son ideales para que tu cabello conserve su forma y no quieres que crezca tan rápido.

Los mejores días para teñirte el cabello

1 y 2, 28 al 30 de septiembre — Luna en Tauro

Si ya tienes un color establecido para tu cabello y te toca retocarlo, estos son los mejores días para que el tinte dure mucho más en tu pelo.

16 al 18 de septiembre — Luna en Sagitario

Si quieres experimentar con el color de tu cabello, esta es la mejor Luna para hacerlo y no fallar en el intento.

21 al 23 de septiembre — Luna en Acuario

La Luna en Acuario está asociada con cambios revolucionarios, por lo que es ideal para hacer cambios de look extremos y probar con colores fuera de lo normal.

26 al 28 de septiembre — Luna en Aries

Esta etapa de la Luna en Aries es ideal para una etapa de nuevos comienzos y un cambio de look, especialmente si buscas cambiar el color natural de tu cabello.