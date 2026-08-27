Llega la Luna llena del 28 de agosto: estos signos del zodiaco lo sentirán con más intensidad
Esta noche se dará un evento astrológico cargado de significado.
Entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026, se desarrollará un eclipse de Luna parcial en consonancia con la Luna llena en el grado 5 del signo de Piscis.
El fenómeno astronómico iniciará con su fase penumbral el jueves a las 22:23, dará paso a la fase parcial a las 23:33, cuando la sombra terrestre comience a cubrir la Luna, y alcanzará su punto máximo de visibilidad a las 01:12. El evento finalizará por completo a las 4:01 del viernes, según datos reportados.
El significado de este evento
A nivel astrológico, este acontecimiento representa la conclusión de una serie de eclipses iniciada hace dos años y destaca por la disolución de límites, la revelación de información oculta y la liberación de cargas emocionales o patrones del pasado. Según explicó la astróloga Giuliana Piloni, los eclipses lunares ocurren cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, generando una oposición cargada de significado en la que las lunas llenas marcan cosechas y momentos culminantes de procesos iniciados seis meses antes.
En este caso particular, al desarrollarse en el signo de Piscis, el eclipse simboliza la disolución de estructuras y patrones desactualizados, tales como culpas ajenas, el rol constante de rescate hacia otros o sacrificios personales que generan desgaste energético. El mapa astrológico del evento incluye, además, una cuadratura exacta entre Urano en Géminis y el Sol y Mercurio en Virgo, lo que indica que las resoluciones o giros informativos pueden manifestarse de forma repentina.
Asimismo, la conjunción de Mercurio con el Sol favorece la salida a la luz de datos ocultos, mientras que un trígono fluido con Marte en Cáncer impulsa respuestas basadas en la intuición y la protección de los vínculos cercanos, todo ello respaldado por una sintonía favorable entre Júpiter y Neptuno.
Aries
Enfrenta un cierre silencioso y la necesidad de descanso emocional antes de iniciar nuevos proyectos.
Tauro
Entra en una etapa de revisión sobre su permanencia e integración en grupos o comunidades.
Géminis
Culmina una etapa en la vida profesional o en la relación con figuras de autoridad; puede ser una decisión que se ha postergado.
Cáncer
Revalúa sus creencias, aprendizajes y planes de expansión personal.
Leo
Finaliza acuerdos económicos compartidos, deudas o dinámicas de dependencia emocional.
Virgo
Redefine o cierra patrones en su vínculo de pareja o en sociedades comerciales.
Libra
Pide un ajuste en la rutina diaria y en el cuidado de la salud corporal para evitar el agotamiento.
Escorpio
Cierra un ciclo en proyectos creativos, romances o actividades apasionadas.
Sagitario
Experimenta transformaciones o la resolución de mandatos en el ámbito del hogar y la familia.
Capricornio
Concluye una etapa en los patrones de comunicación con su entorno inmediato. Hay una conversación pendiente que necesita tener.
Acuario
Reestructura su relación con los recursos económicos y la autovaloración personal.
Piscis
Al ser la sede del eclipse, vive una transformación directa en su identidad y en la forma de mostrarse al mundo, despidiendo una versión personal sostenida en los últimos dos años.
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