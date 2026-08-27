Esta noche se dará un evento astrológico cargado de significado.

Llega la Luna llena del 28 de agosto: estos signos del zodiaco lo sentirán con más intensidad.

Entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto de 2026, se desarrollará un eclipse de Luna parcial en consonancia con la Luna llena en el grado 5 del signo de Piscis .

El fenómeno astronómico iniciará con su fase penumbral el jueves a las 22:23, dará paso a la fase parcial a las 23:33, cuando la sombra terrestre comience a cubrir la Luna , y alcanzará su punto máximo de visibilidad a las 01:12. El evento finalizará por completo a las 4:01 del viernes, según datos reportados.

A nivel astrológico, este acontecimiento representa la conclusión de una serie de eclipses iniciada hace dos años y destaca por la disolución de límites, la revelación de información oculta y la liberación de cargas emocionales o patrones del pasado. Según explicó la astróloga Giuliana Piloni, los eclipses lunares ocurren cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna , generando una oposición cargada de significado en la que las lunas llenas marcan cosechas y momentos culminantes de procesos iniciados seis meses antes.

En este caso particular, al desarrollarse en el signo de Piscis, el eclipse simboliza la disolución de estructuras y patrones desactualizados, tales como culpas ajenas, el rol constante de rescate hacia otros o sacrificios personales que generan desgaste energético. El mapa astrológico del evento incluye, además, una cuadratura exacta entre Urano en Géminis y el Sol y Mercurio en Virgo, lo que indica que las resoluciones o giros informativos pueden manifestarse de forma repentina.

Asimismo, la conjunción de Mercurio con el Sol favorece la salida a la luz de datos ocultos, mientras que un trígono fluido con Marte en Cáncer impulsa respuestas basadas en la intuición y la protección de los vínculos cercanos, todo ello respaldado por una sintonía favorable entre Júpiter y Neptuno.

Aries

Enfrenta un cierre silencioso y la necesidad de descanso emocional antes de iniciar nuevos proyectos.

Tauro

Entra en una etapa de revisión sobre su permanencia e integración en grupos o comunidades.

Géminis

Culmina una etapa en la vida profesional o en la relación con figuras de autoridad; puede ser una decisión que se ha postergado.

Cáncer

Revalúa sus creencias, aprendizajes y planes de expansión personal.

Leo

Finaliza acuerdos económicos compartidos, deudas o dinámicas de dependencia emocional.

Virgo

Redefine o cierra patrones en su vínculo de pareja o en sociedades comerciales.

Libra

Pide un ajuste en la rutina diaria y en el cuidado de la salud corporal para evitar el agotamiento.

Escorpio

Cierra un ciclo en proyectos creativos, romances o actividades apasionadas.

Sagitario

Experimenta transformaciones o la resolución de mandatos en el ámbito del hogar y la familia.

Capricornio

Concluye una etapa en los patrones de comunicación con su entorno inmediato. Hay una conversación pendiente que necesita tener.

Acuario

Reestructura su relación con los recursos económicos y la autovaloración personal.

Piscis

Al ser la sede del eclipse, vive una transformación directa en su identidad y en la forma de mostrarse al mundo, despidiendo una versión personal sostenida en los últimos dos años.