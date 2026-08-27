Andrea Rincón se casa y contó: "Quiero llegar al altar sin relaciones sexuales"

La modelo habló con la revista Caras y contó detalles de cuándo será el casamiento.

Andrea Rincón dio el batacazo: de forma inesperada, anunció en sus redes sociales que próximamente se casará. Para el día de su casamiento , que ya está confirmado por la propia protagonista, tomó una particular decisión que llamó la atención para los fanáticos.

“Acepté dar este paso después de mucha terapia y un arduo trabajo interno. También tiene mucho que ver el haber conocido a Dios y descubierto mi propia identidad”, dijo Andrea . En el mismo comunicado, anunció que se casará con Mauricio Corrado , con quien se comprometió hace casi tres años y había afrontado una separación.

“Tenía una mirada de mí bastante horrible ”, contó y luego se sinceró: “A nuestra reconciliación la mantuvimos en secreto porque dijimos, ‘bueno, vamos a ver cómo funciona’. Esta es la mejor versión de Andrea , por lo menos hasta hoy”.

Cuándo se casa

“Nos casamos por civil el 19 de noviembre, porque fue el día en el que una amiga me habló de Dios. No me lo olvido más. También es el cumpleaños de mi abuela Ñata, que vive rezando por mí y siempre quiso que me casara”, contó.

En diálogo con la revista Caras, aclaró: “Por iglesia creo que el 7 de marzo, porque quiero que sea domingo, mi día favorito, y hacer la fiesta. Averiguamos en muchos lugares y no hay fecha este año para cuando nosotros queremos”.

“Es un gran anhelo. Formar una familia es mi sueño. Y creo que él es el adecuado para hacerlo. Es la persona que me trajo Dios para que lo haga”, dijo.

La particular decisión que tomó

“Nosotros somos cristianos. Quiero llegar al altar sin relaciones sexuales. ¿Por qué? Como una obediencia. Como una manera de agradecerle a Dios todo lo que hizo por mí, de agradecerle de dónde me sacó”, reveló.

“Cuando yo me separé de él, a los hombres que conocí también les planteé lo mismo y no pasó absolutamente nada. Mis amigos me decían ¡estás loca! Salía con chicos, me iba a cenar y ni siquiera un beso me daban. Conocí a alguien durante cuatro meses y no pasó absolutamente nada”, contó.