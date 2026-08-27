Dieron a conocer la medida que presentaron los abogados de Icardi y que Wanda deberá acatar. De qué se trata.

Mauro Icardi redobla la apuesta contra Wanda Nara: la cautelar de último momento que afecta a sus hijas

La guerra fría y legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa. Lejos de llegar a un acuerdo verbal entre ambos para dejar atrás todos los conflictos que atravesaron, las partes aceleran por el camino judicial , principalmente cuando en el medio de la discusión están expuestos los hijos que nacieron fruto de la relación que mantuvieron.

En las últimas horas hubo detalles sobre un nuevo conflicto . Es que las abogadas del futbolista, que aún busca destino para continuar su carrera deportiva , avanzaron con la presentación de una medida cautelar para que las hijas que tienen en común asistan a terapia de forma presencial y dejar el método virtual que estaba en vigencia.

Según revelaron en el streaming que lidera Gustavo Méndez , el documento sostiene en su escrito que la modalidad virtual “no resulta la más adecuada para garantizar un abordaje terapéutico eficaz y la privacidad de ese espacio”.

Ante este pedido hecho por los abogados de Mauro, el juez Adrián Hagopián intimó a Wanda Nara a que busque la manera de que sus hijas asistan de forma presencial a las sesiones.

PAPELETA EXCLUSIVA DE LA POSTA



Te mostramos en exclusiva la nueva medida cautelar: la Justicia dispuso que las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi realicen sus sesiones de terapia de manera presencial.



Fátima Silva analizó la resolución y explicó qué implica esta medida.… pic.twitter.com/8dN6On00gW — TVP (@TV_Publica) August 27, 2026

Este pedido de los abofados tiene como objetivo evitar la presencia de terceros durante la terapia virtual, según contó la abogada Fátima Silva, que podría influir en cada una de las palabras de los niños.

“Le hacen terapia por videollamada para controlarlas porque atrás de la computadora hay alguien escuchando. El juez pide que vayan presencial para que las nenas tengan su ámbito privado con su terapeuta”, dijeron. Cabe destacar que en caso de que Wanda no acate esta decisión judicial, podría tener sanciones.

“La terapeuta cuando les hace una pregunta, de forma presencial las puede ver bien cómo reaccionan, el cuerpo, la sonrisa, lo que dicen y cómo. Así sacan una conclusión lo mejor posible”, explicó Silva, en el cierre de su diálogo sobre el tema.