Explosivo posteo de la novia de Benjamín Vicuña luego de que Mauro Icardi lo cuestionara como padre

La novia del actor chileno lanzó un sugestivo posteo en las redes en medio del escándalo. Qué escribió.

Con ese duelo declarado, la novia del actor chileno, Anita Espasandín , lanzó un duro posteo en su cuenta personal en donde se hace eco indirectamente sobre este escándalo surgido. Subió fotos junto a él y sorprendió con una frase utilizada para ayudar a personas que atraviesan situaciones difíciles.

“No tenés que demostrar tu valor ni ganarte el derecho a descansar. Ya sos suficiente, incluso mientras seguís creciendo y aprendiendo”, dijo y luego agregó: “Aprendé a hablarte con amor, a perdonarte por las veces que dudaste de vos y a darte la misma comprensión que tantas veces buscaste afuera”.

A su vez, agregó: “Podés honrar todo lo que viviste sin quedarte atrapado en el dolor. Las heridas también pueden transformarse en puertas, y las pérdidas, en espacio para algo nuevo”.

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"No te abandones cuando el camino se ponga difícil. Aprendé a sostenerte, a ser tu propio lugar de paz y a dejar que el amor que nace dentro tuyo se desborde”, dijo. Luego, dedicó una canción de Joy Rhoades: “Dedicada a todas las personas que abrazan su historia y buscan construir su propio refugio”.

Icardi defenestró a Vicuña por hablar sobre la distancia y su vínculo con sus hijos: "Te haces la víctima..."

Mauro Icardi estalló de furia en sus redes sociales por declaraciones que hizo el actor Benjamín Vicuña en la TV sobre sus hijos. Es que el chileno tiene dos hijos (Magnolia y Amancio) fruto de la relación que tuvo con la China Suárez, quien actualmente es pareja del jugador de fútbol.

Es que Vicuña habló públicamente sobre el distanciamiento de sus hijos. “Con respecto a mi situación hoy, que mis hijos pueden estar a 14 mil kilómetros, yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos, eso no me lo puede robar nadie”, dijo en diálogo con PH, Podemos Hablar. A sabiendas de las declaraciones, Icardi lanzó un escrito explosivo sin citar explícitamente para quién iba dirigido.

Qué escribió Icardi

“Cuando te haces la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra”, comenzó escribiendo en una historia de Instagram dejando en evidencia su postura.

En continuidad a ello, sumó: “Yo, más que preocuparme porque alguien pueda ‘robarte’ el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver”.

“Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Pero de esos casi 80 días, solo se pudo estar presente unos 15 o 20 días. Después, frente a las cámaras, el discurso es otro”, escribió y agregó: “Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película”.

“Dudoso, denle un poco de cámara con mi respuesta. La debe andar necesitando, ya que acá en Argentina son tan generosos los programas berretas...”, apuntó con contundencia, citando también a programas del mundo del espectáculo.

Para cerrar, ironizó: “¿Le estarán copiando el discurso a la parte que me compete? ¡Van por mal camino!”.