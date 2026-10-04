Enamorado: qué dijo Adrián Suar sobre la participación de Rocío Robles en Masterchef

En una charla con su hijo Toto Kirzner, el productor elogió a más no poder a su pareja por sus dotes con la cocina.

Adrián Suar habló sobre la participación de Rocío Robles en MasterChef Celebrity y destacó el desempeño que viene teniendo su pareja en el reality de cocina de Telefe. El productor visitó Sería Increíble, el programa que conduce su hijo Toto Kirzner en Olga, y allí se refirió con entusiasmo a las habilidades culinarias de la bailarina.

“La está rompiendo MasterChef” , aseguró el gerente de programación de El Trece durante la charla. La situación tuvo una particularidad porque el certamen gastronómico se emite por Telefe, señal que compite por el rating con el canal donde trabaja. Además, contó que la participante ya tenía experiencia en la cocina antes de ingresar al programa.

El tema surgió cuando Toto quiso saber cómo habían salido unos ravioles que la bailarina había preparado durante un almuerzo al que él no pudo asistir. “Muy bien, espectacular. No, cocina muy bien” , respondió el actor. Ante otra consulta, confirmó que su pareja ya sabía cocinar antes de comenzar el certamen.

[STREAM] "¿Por qué tenía esa camisa tan espantosa?": "Toto" Kirzner llamó en vivo a Araceli González, su mamá, después de que Adrián Suar, su papá, le pidiera que confirmara que fueron a una "clase de cocina", y terminó criticando su vestimenta. @olgaenvivo https://t.co/PwIjn4wc3H pic.twitter.com/wcuq6joesy

“¿Pero ella ya sabía cocinar?”, preguntó el conductor de Olga. “Sí”, confirmó el productor, antes de remarcar que la experiencia televisiva le permitió mejorar todavía más sus conocimientos. “Perfeccionó un montón su técnica", explicó, y destacó además que tiene “muy buena mano” para preparar diferentes platos.

El padre de Toto también contó algunos detalles sobre la preparación de Robles antes de las grabaciones. Según relató, realizó distintos platos en su casa durante los días previos al comienzo del programa para llegar mejor preparada a la competencia. “Dos, tres veces hizo algo. Muy bien”, recordó durante la entrevista.

El guiño de Rocio Robles a Suar en la promo de Masterchef pic.twitter.com/Xmc9gfUcZn — Nahuel Saa (@LaCritiok) September 17, 2026

La conversación también permitió conocer algunos detalles sobre la dinámica de MasterChef Celebrity. Consultado por la frecuencia de las grabaciones, el dirigente televisivo estimó que su pareja podría pasar entre tres y cuatro días por semana trabajando en el reality, debido a las jornadas necesarias para registrar las distintas etapas.

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Luego, el intercambio derivó hacia los hábitos culinarios dentro de la familia. Toto reconoció que sabe cocinar, aunque admitió que no suele hacerlo durante las primeras citas porque le da cierta vergüenza. Su padre, en cambio, bromeó con que su especialidad gastronómica son las hamburguesas.

Natalie Pérez, que también estaba presente en el estudio, se sumó a la conversación y aseguró que el productor puede preparar una tostada por la mañana. El conductor explicó que las habilidades culinarias de su familia provienen principalmente de la rama materna, donde varios integrantes tienen facilidad para preparar distintos platos.

“Del lado de mi madre cocinan muy, muy bien”, explicó Toto mientras mencionaba a distintos familiares. Su padre coincidió con esa apreciación y reconoció con humor que la tradición gastronómica no es tan fuerte de su lado: “Ahora vas de este lado y nada. Todos mancos somos”.

Hacia el final del segmento, los integrantes del programa quisieron saber si Robles había cocinado para el actor durante los primeros encuentros de la pareja. “Creo que no. No, más adelante cocinó”, respondió. Ante la pregunta de si sus platos habían formado parte de la conquista, volvió a elogiarla.

“Cocina, la verdad que cocina”, insistió el productor, antes de lanzar una frase que generó complicidad en el estudio: “Viste que la mujer cuando cocina muy bien tiene onda”. Toto coincidió entre risas: “Tiene onda”. Así, la participante recibió el respaldo público de su pareja mientras continúa su experiencia en el reality gastronómico.