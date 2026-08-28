¡Sorpresivo! En una entrevista con Novaresio, Adrian Suar reveló su interés por ingresar a la política

Adrián Suar sorprendió al referirse a un tema del que no suele hablar públicamente: su posible incursión en la política . Durante una entrevista con Luis Novaresio en A24, el productor y referente de la televisión argentina reconoció que siente una fuerte atracción por ese ámbito y, aunque por el momento no se considera preparado para asumir un desafío de esa magnitud, dejó abierta la puerta a participar activamente en el futuro.

La conversación permitió conocer una faceta menos habitual de Suar, quien actualmente se encuentra vinculado a importantes decisiones dentro del mundo del espectáculo y mantiene conversaciones relacionadas con la posibilidad de sumar grandes figuras a eltrece. Consultado sobre si alguna vez imaginó trasladar su experiencia a la política , el productor fue sincero sobre sus capacidades:

“Si yo tuviese el talento para hacer política, en un momento de mi vida me encantaría, pero no tengo ese talento ”, confesó Suar. Sin embargo, rápidamente aclaró que su falta de decisión actual no significa desinterés por la actividad. “La política me encanta. Yo soy un hombre político, me encanta”.

Adrián Suar y la posibilidad de involucrarse en Boca

Durante la entrevista también apareció otro de los grandes intereses personales de Suar: Boca Juniors. Su pasión por el club es conocida y, a partir de ese vínculo, surgió la posibilidad de que pudiera involucrarse algún día en la vida institucional del Xeneize.

El productor reconoció que le gustaría realizar algún aporte desde ese lugar, aunque se mostró prudente cuando la conversación giró hacia la posibilidad de ocupar un cargo dirigencial. Para Suar, sentir pasión por la política no necesariamente significa contar con las herramientas necesarias para administrar una institución: “A veces hay que tener cuidado quiénes son los que van... Te puede gustar la política y no saber gestionar. Y Boca no creo que sea para mí. Me encantaría por el amor que le tengo a Boca y le podría aportar”, reflexionó.

[AHORA] "No descarto ser presidente de Boca": a Adrián Suar le "encanta" la política pero no tiene "talento", aunque podría competir en las elecciones del "Xeneize" si un día "se alinean los planetas".



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De esta manera, el productor diferenció su deseo de colaborar con el club de la posibilidad concreta de convertirse en dirigente. Su vínculo emocional con Boca, según explicó, sería uno de los principales motivos para involucrarse, aunque no necesariamente para asumir una responsabilidad institucional.

El motivo por el que Suar todavía no quiere dar el salto al mundo político

Más allá de su interés por la política, Adrián Suar también explicó por qué actualmente prefiere mantenerse al margen de ese escenario. Uno de sus principales temores está relacionado con la exposición y con el riesgo de afectar el prestigio que logró construir durante décadas de trabajo en el espectáculo: “La honra se te diluye. La honra que uno, el nombre, el bueno. Y eso todavía no lo estoy por entregar, porque me construí mucho para ser más o menos una persona que construya un nombre”, aseguró durante la entrevista.

Aun así, Suar no cerró definitivamente la posibilidad. Por el contrario, planteó que podría analizar una participación política si en algún momento considera que las circunstancias son las adecuadas: “No descarto en algún momento de mi vida. Si se alinearan todos los planetas, decir: ‘Ahora se da’”, concluyó.