El día que El Indio Solari dio su última entrevista: la vejez, el escenario y el vínculo con su público

El reconocido cantante brindó su última entrevista hace aproximadamente un año donde habló de todo. El video de la entrevista que duró más de una hora.

La muerte del Indio Solari confirmada este viernes 5 de junio dejó el dolor de una multitud de fanáticos que sintieron la pérdida. El dolor de aquellos individuos que con el paso de los minutos se concentran afuera de su casa en Parque Leloir, en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, otros que se preparan para asistir a una convocatoria en la Plaza de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros gestos para despedir a una figura que por su salud tuvo que alejarse de los escenarios.

La última etapa de su vida tuvo que mantener distancia y hacer apariciones esporádicas ocultando su imagen y brindando algunas entrevistas. La última de ellas fue hace apenas un año cuando se sentó frente a las cámaras del streaming Gelatina y dialogó con el conductor Pedro Rosemblat .

Allí habló de todo. "La televisión es un baión para el ojo idiota, un cana en tu casa. Son más caras las producciones de los perfumes que los programas. Está hecho para la publicidad. A mí la TV no me divierte, pero entiendo que a otro le pueda causar gracia", dijo incluso hablando del medio de comunicación.

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Claramente, en su relato habló sobre la música en general dejando en claro su postura: "Me pasa lo mismo con la música: yo no escucho cumbia, no me gusta, no es una cosa que me interese. Pero un artista que mueva gente con ese género está perfecto, se lo gano, y aparte, quizá la cumbia representa ese mundo que yo no sé representar".

A través de sus palabras, no evitó hablar de la política: "No podemos hacer nada en el pasado, momentáneamente. Y del futuro no tenemos la lógica. Lo que nos obliga a resolver este presente que bastante jodido está. Yo creo que las fuerzas populares ya deberían estar en otra presencia, porque no están cagando en la cara. La gente no se da cuenta de que el diablo se caga en su nariz. Ahora el Papa coincide conmigo, estamos en la misma".

Las frases del Indio en su última entrevista

Sobre la política y la Argentina: “No podemos hacer nada en el pasado, momentáneamente. Y del futuro no tenemos la lógica. Lo que nos obliga a resolver este presente que bastante jodido está”.

“ Yo creo que las fuerzas populares ya deberían estar en otra presencia , porque nos están cagando en la cara. La gente no se da cuenta de que el diablo se caga en su nariz”.

, porque nos están cagando en la cara. La gente no se da cuenta de que el diablo se caga en su nariz”. “La democracia no sé si tenemos tantos años, porque si el que gobierna es el Fondo Monetario… Acordémonos que una de las condiciones básicas de un Estado es que pueda manejar su economía”.

“Yo veo que hay mucho chico industrial que no cree en eso. No es que todos fueron como ‘El Flautista de Hamelin’ y vamos a traer al enano de la motosierra”. indio solari 2

Sobre la sociedad

“Todo el mundo sabe qué es ser honesto, ser compasivo. Bueno, ¿por qué mierda no somos así?”.

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“Yo soy un hippie rocker que se la creyó y que sigue pensando lo mismo”.

“Yo creo que a las que hay que mirar es a las muchachas. Las muchachas están haciendo cosas muy buenas”.

“El lugar más lindo y seguro del mundo que tuve fue el escenario. Es un lugar maravilloso ”.

”. “Momo Sampler es la obra más importante que tiene Los Redondos”.

“El rock nacional son boleros rápidos”.

Los proyectos que tenía

“ Yo estoy haciendo distintas cosas . Hay una música incidental que tiene que ver con una película que vamos a hacer con Marcelo Figueras”.

. Hay una música incidental que tiene que ver con una película que vamos a hacer con Marcelo Figueras”. “Quizás hagamos un streaming de manera paulatina, grabándolo de a poco, sin apuro” .

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