Logró alcanzar un buen número de audiencia y se colocó como una de las más buscadas de la plataforma en Argentina. De qué se trata.

¿Cuál es la serie más vista de Netflix Argentina? Tiene solo 10 capítulos y ya es furor

La plataforma Netflix tiene una nutrida carteleras de títulos para que los usuarios y amantes de las propuestas audiovisuales puedan disfrutar. Desde la serie de Moria Casán que sumó buenos números en sus primeros días , propuestas importantes para los amantes de casos criminales y otros proyectos cautivadores.

Hay una miniserie que poco a poco gana terreno en la consideración de los consumidores: se trata de una producción de 10 episodios, de 40 o 50 minutos cada uno enfocados en un drama familiar en medio de un contexto complejo. Se convirtió en la serie más vista de la plataforma en Argentina .

Se trata del título "El otro padre" , una historia que cuenta la historia de Julieta , una hija que sufre un grave problema de salud. Su madre Maca , que ejerce en la medicina, necesita encontrar un donante de riñón para salvarla. Ante esa situación de desesperación, revisan sus propios vínculos y llegan a una inesperada pregunta: ¿quién es realmente el padre de la joven?.

"Con la vida de su hija en juego, una doctora busca un donante de riñón…, pero termina revelando un amorío secreto y una prueba de ADN que podría destruir a dos familias", cuenta la sinópsis de la plataforma Netflix sobre la miniserie.

Quiénes son protagonistas de la historia

La serie mexicana fue creada por Roberto Stopello y cuenta con la presencia de Silvia Navarro, Manolo Cardona y Erik Hayser con roles protagónicos. A su vez, son parte Paola Núñez, Azul Guaita, Emilio Osorio y Romina Poza.

La serie está disponible en la cartelera desde que estrenó el 22 de julio de 2026.

La serie de cinco capítulos que enamoró a los fanáticos de los casos criminales e invita a verla en un día

La plataforma de Netflix sigue convulsionada por las repercusiones que todavía tiene la serie de Moria Casán, enfocada en su vida de rockstar dentro del mundo de la farándula. En medio de ese éxito, hay otras títulos que también tienen un gran nivel de producción y son del gusto del público.

Hay un formato que está ganando terreno y acapara las miradas del público que tiene como gusto principal las resoluciones de casos criminales. Es que en la plataforma existe un título que se trata de una serie de tan solo cinco capítulos que invita a mirarla en tan solo un día.

Cómo se llama la serie de caso criminal de tan solo cinco capítulos

Se trata de la serie Sacrificio en Sangre, una ficción sueca que es dirigida por Kristoffer Nyholm, un director reconocido en el género de thriller y enfocados en el misterio. Entre sus obras, destacan series como Taboo. El misterio del faro y The Killing.

De qué trata la serie de Netflix

"Tras el brutal asesinato de dos policías, a un detective no le queda más opción que aceptar trabajar con su distante padre, un expolicía, para atrapar al asesino", explica la descripción de la plataforma Netflix.

“Es verano en Estocolmo, cuando la oscuridad nunca llega a instalarse del todo. Se recibe una llamada al 911 en la que se denuncia un allanamiento de morada. Se envía a dos agentes de policía a la dirección indicada, una casa de verano situada en el archipiélago. Pero al llegar, se encuentran con que no hay nadie allí, al menos a simple vista", dice la sinópsis.

Luego, continúa explicando sobre la serie: "Al día siguiente se hallan los cadáveres de los agentes: un crimen brutal. Es el comienzo de una serie de aterradores asesinatos, todos ellos aparentemente dirigidos contra agentes de policía. El detective encargado del caso tiene que pedir ayuda a su padre, un detective jubilado, para resolver el caso”.