Tremendo: los impactantes números que alcanzó la serie de Moria Casán a menos de una semana de su estreno

Desde su estreno el pasado viernes 14 de agosto, la serie enfocada en la vida de la One logró números dignos de un éxito. Los datos que llamaron la atención.

La serie de Moria Casán es un éxito. La biopic sobre su historia de vida en forma de rockstar es uno de los productos más vistos en la plataforma de streaming Netflix y cosecha números impactantes sobre las visualizaciones a tan solo seis días desde su estreno.

Los datos son elocuentes: alcanzó el primer puesto entre los títulos más vistos de Argentina y se hizo un lugar en el Top 10 global semanal de series de habla no inglesa de la plataforma. Estos logros fueron en consecuencia de haber sumado hasta el momento 1,6 millones de visualizaciones.

Esos no son los únicos datos que respaldan un éxito, sino que también alcanzó el Top 1 de las historias elegidas por el público tanto en Argentina como Uruguay. Se trata de un producto que revolucionó el mercado y sigue atrapando con su enfoque en una de las figuras más icónicas del mundo del espectáculo.

La palabra de Moria Casán sobre la serie

"Estoy sublimada a la estratósfera, estamos elevados espiritualmente. Hay algo que ocurrió con la serie que es una revolución sensorial, de sentimientos, la gente me hace una catarsis confesionaria pero no para felicitar, sino para confesarse y lloran", dice la One en diálogo con Che Netflix.

"Hay algo que ocurre que lloran, que algo les pasó, los transgredió, sublimó, los lanzó a algún lado desconocido y en esta época de amores líquidos, de poca consistencia y poca solidez en las relaciones humanas porque están atravesados por una pantalla o por la individualidad, que algo que esté en una pantalla tenga ese poder que los atraviese hasta que se sienta que es presencial y que no hay una pantalla de por medio, me honra", sumó.

Luego, agregó: “Un éxito es una cosa y un suceso es otra: esto es un suceso”.

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Los detalles del detrás de escena: los números de una gran producción

68 jornadas de rodaje

110 técnicos

239 actores

1.385 extras.

29 locaciones: 19 reales y 10 sets construidos desde cero.

Tres teatros emblemáticos: el Astral, el Metropolitan y el Gran Rivadavia

108 cambios de vestuario: (Sofía Gala 49 cambios, Griselda Siciliani 32, Cecilia Roth 20, Moria Casán en la actualidad 3 y Moria de pequeña 4).

Cuál es el nombre real de Moria Casán: la historia que pocos conocen

Moria Casán no es solo un nombre sino que con el paso del tiempo se convirtió en toda una marca registrada del espectáculo argentino.

La actriz, vedette y conductora construyó una identidad artística en teatro, televisión y cine, aunque detrás de ese nombre existe una historia particular vinculada con la elección que había hecho su madre y las normas de registro de aquella época.

La historia del nombre de la diva

El nombre real de Moria Casán es Ana María Casanova. La artista nació en Buenos Aires el 16 de agosto de 1946 y recibió ese nombre debido a una circunstancia familiar que se remonta a su nacimiento. Su madre había elegido llamarla Moria Elizabeth, pero las normas vigentes en aquel momento no permitían registrar ese nombre. Como consecuencia, finalmente fue inscripta como Ana María Casanova.

Con el paso de los años, aquel nombre de nacimiento quedó relegado frente al personaje que la artista construyó para desarrollar su carrera.

El nombre Moria Casán terminó convirtiéndose en una marca propia dentro de la cultura popular argentina. La elección del nombre artístico fue determinante para la construcción de la figura pública que posteriormente se convertiría en una de las personalidades más reconocidas del espectáculo nacional.

Aunque su identidad legal es Ana María Casanova, el nombre Moria Casán fue el que acompañó cada una de las etapas de su trayectoria profesional. Teatro de revista, cine, televisión, conducción y distintas actividades vinculadas al entretenimiento fueron consolidando esa denominación.

El nombre artístico quedó tan asociado a su personalidad que con el tiempo pasó a representar mucho más que una identidad profesional. Se convirtió en una marca reconocible, vinculada con un estilo frontal, provocador y alejado de los convencionalismos.

El apodo de La One

Además de su nombre artístico, Moria Casán incorporó otro apodo que se volvió inseparable de su figura: "La One".

La denominación fue utilizada durante años para destacar el lugar que ocupa dentro del espectáculo argentino. El apodo funciona como una extensión de su personaje público y resume una de las características centrales de su trayectoria: la construcción de una personalidad artística singular, con una fuerte presencia tanto frente a las cámaras como sobre los escenarios.

A lo largo de las décadas, "La One" quedó instalada en el lenguaje de la televisión y de la farándula, al punto de ser utilizada habitualmente para referirse a la actriz. La trayectoria de Moria Casán comenzó vinculada al teatro de revista y posteriormente se extendió hacia diferentes áreas del entretenimiento. Trabajó en escenarios de la avenida Corrientes, Mar del Plata y Villa Carlos Paz, además de protagonizar numerosas películas.

La televisión también tuvo un papel central en su carrera. La artista participó en programas de distintos formatos, protagonizó comerciales y se destacó especialmente como conductora de ciclos de entrevistas y talk shows. Su recorrido profesional también incluyó tareas como empresaria y representante artística.