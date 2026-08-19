Quién era Mario Castiglione, el papá de Sofía y el gran amor de Moria Casán

La biopic enfocada en la mediática recordó el vínculo con Castiglione, vinculado históricamente con el mundo teatral.

La serie de Moria Casán en la plataforma Netflix no para de cautivar al público que se sienta a ver el una representación de cómo fue su historia de vida hasta la actualidad. A puro detalles, con algunos papeles que hicieron ruido e incluso generaron que los propios protagonistas o del círculo cercano realicen los primeros juicios.

En el camino de la biopic se trató la relación que tuvo con su exmarido Mario Castiglione , con una mirada en el vínculo íntimo y profesional que mantuvieron. Fruto a esa relación nació Sofía Gala .

A finales de los 70, la One inició la relación con él cuando todavía estaba casada con el empresario Carlos Sextón, se casaron en los 80 y en 1987, nació Sofía quien fue intérprete de su madre en la serie.

El padre de su hija tubo una trayectoria que hizo hincapié en el teatro, con un paso importante en la dirección del Teatro Independiente de La Plata, fue parte de la Comedia Provincial y el Teatro Municipal General San Martín, donde forjó una historia. Desde su nacimiento en Los Hornos, La Plata en 1946, tuvo un vínculo con la faceta artística debido a que se instruyó en el acting con Alejandra Boero.

Una pausa en su carrera por una enfermedad que lo obligó

Sufrió un cáncer de colon que le arrebató la trayectoria forjada. En el año 2000, precisamente el 21 de mayo cuando tenía 54 años, murió.

Trabajó junto a Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Víctor Bó, Julio de Grazia, Guillermo Francella, entre otras figuras que colmaron el mundo artístico durante años marcando un legado. A su vez, supo ser una sociedad creativa durante los 80 con Moria.

Qué dijo Moria sobre Castiglione

“Mario venía de una vida bohemia, era muy culto, amante de la política. Era un tipo muy cabeza abierta, y conservador a la vez, como me gustan a mí. Un día entra a mi camarín y me dice que estaba enamorado. Así empezamos nuestra relación”, reveló en alguna oportunidad.