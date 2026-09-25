Facundo Moyano en una nota polémica con Moria Casán: "La vi fiambre y le hice RCP".

El sindicalista Facundo Moyano , acusado de los delitos de lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género y privación ilegítima de la libertad, en detrimento de su pareja, la modelo Candela Arizaga , fue entrevistado en el programa de Moria Casán , La Mañana con Moria.

“Candela casi se muere. Yo no dije que Candela tuvo un paro porque me quise hacer el héroe. Yo lo dije porque se desmayó o la quedó o tuvo una experiencia cercana a la muerte o tuvo algo que yo la vi fiambre y le hice RCP. Capaz que no sirvió para nada. Y aparte está todo documentado. Yo sé por qué lo digo. Lean el expediente y yo lo voy a demostrar”, se defendió Facundo Moyano , visiblemente alterado.

“Mi verdad en este caso, es la verdad. Es la verdad objetiva. Lo único que le tengo que aclarar son los delitos que se me imputan, que se están investigando, que no soy culpable, porque si fuera culpable estaría preso, que no tendría que haber estado preso porque no había ningún elemento probatorio”, aseguró. En ese sentido, insistió en que “Candela jamás dijo ni que había tomado cocaína ni que la tuvo detenida”.

“No lo dijo nunca. Lo dice un policía que me pegó y se lo dije al comisario de la 13A; me pegó Ezequiel Ríos, me pegó porque es un cobarde, porque tiene abuso de autoridad y porque es un corrupto. Y lo demuestro. Y nunca habló Candela con él porque Candela no podía hablar, Moria. Candela no estaba. Había otra cosa dentro de Candela”, añadió. “No sé lo que le pasó, si fue un brote, (...) no lo sé porque no soy médico y me puedo equivocar. Pero cuando tuvo lo que yo creí que era un paro cardíaco, llamé y dije que tuvo un paro cardíaco y está documentado”, continuó.

Dijo que llora porque “no puede ver a Candela” y que lo único que le importa es que su novia le crea. “Se dice que violé (la prohibición judicial de acercamiento y contacto), que me van a meter preso. Facundo Moyano al (Hospital) Borda. Me molesta que hay gente que es cercana, que también le entra la duda”, dijo.

Facundo Moyano, a pura defensa en el programa de Moria

En ese sentido, Facundo Moyano contestó a parte de la prensa que hizo referencia a su caso en distintos medios de comunicación. “¿Por qué tengo que permitir que se siente una mina en el lugar que me invitaron a mí, de Mirta Legrand, y que dice: ‘No, acá alguien está mintiendo. Yo tengo pruebas de que el perro tomó falopa de un espejo y que Facundo Moyano... Fue una periodista que la sentaron. Y yo le digo: “Menos mal que me llamaste”. A la productora le mando un saludo muy gentil. Me contesta algo que yo no digo que esté mal. Me dice: “Bueno, Facu, si vos no estás para aclarar las cosas, tu lugar lo ocupa otro”“, cuestionó.

“¿Yo tengo que aclarar que el perro no tomó falopa? ¿Yo lo tengo que aclarar? Y una me dice: “No, porque el padre de Facundo Moyano le pagó 250 mil dólares a (Juan Pablo) Fioribello y como Facundo Moyano está peleado con el padre, solamente le dejó cincuenta lucas y ahora Facundo Moyano quiere que se le devuelven”. Yo digo esto no porque me importe lo que diga esta piba, que claramente está equivocada o es muy mala o es muy mentirosa", dijo el sindicalista sin mencionar a la periodista que supuestamente se refirió a su caso.

“Yo hablo ahora porque no hice nada, por lo menos no hice nada de lo que se me endilga, de los delitos que se me endilgan. Y yo me puedo bancar que me digan corrupto, que tengo esto. Ahora un chorro también, que tengo un campo, que tengo caballos, que no sé qué. Y yo siento que todos pueden hablar de mí. Pero nadie tiene que justificar nada y yo tengo que justificar. Y lo acepto, lo hago. Pero, si lo hago con mala cara, me critican. Si lo hago con buena cara, estoy muy tranquilo. Si no hablo, es porque no hablo. Si hablo, es porque hablo”, aseguró. “No me voy a enfermar por esto. Me voy a enfermar si Candela cree eso”, concluyó.