Finalmente hubo pacto entre Luciana Salazar y Martín Redrado: el economista cumplirá con sus obligaciones, ¿cuál es el monto que arreglaron?

Después de años de conflicto y una guerra que no parecía tener fin, Martín Redrado y Luciana Salazar llegaron a un acuerdo que puso fin a sus disputas judiciales.

Sin embargo, tras conocerse el entendimiento comenzaron a circular distintas versiones sobre las condiciones que habría aceptado el economista, entre ellas una supuesta obligación de afrontar los gastos de Matilda hasta que cumpliera 18 años y un desembolso cercano al millón de dólares.

Desde el entorno de Martín Redrado salieron a desmentir esas versiones y aseguraron que ninguna de esas cifras forma parte del acuerdo. En diálogo con TN, la abogada del economista, Mariana Gallego , explicó que no podía brindar detalles debido al compromiso de confidencialidad firmado por las partes. “No puedo hablar. Tengo confidencialidad”, señaló. Sin embargo, la letrada sí fue contundente al referirse a las versiones sobre el dinero que habría involucrado el acuerdo: “Los números que se tiraron son insólitos y falsos”.

La letrada confirmó además que las partes lograron arribar a un entendimiento que permitió cerrar el conflicto: “Se arribó a un acuerdo que puso fin a todos los conflictos entre las partes”. De acuerdo con la información publicada este viernes, el entendimiento alcanzado entre Redrado y Luciana Salazar permitió cerrar las disputas que mantenían desde hacía años. Desde el entorno del economista sostienen que el objetivo principal era terminar con el conflicto y evitar nuevos reclamos entre las partes.

En ese sentido, desmintieron específicamente dos de las versiones que circularon después de conocerse el acuerdo: que Redrado hubiera asumido una obligación económica hasta que Matilda cumpliera 18 años y que el entendimiento contemplara un pago cercano al millón de dólares. Si bien los términos económicos no fueron informados oficialmente, trascendió un supuesto pago que se realizaría en cuotas. Sin embargo, las partes acordaron mantener la confidencialidad sobre el contenido del documento, por lo que no se conocen públicamente los detalles de las obligaciones asumidas.

Desde el círculo de Redrado también cuestionaron las interpretaciones que presentaron el acuerdo como una victoria de una de las partes y remarcaron que el objetivo era poner punto final a una disputa que llevaba años.

Luciana Salazar se descargó enfurecida por la versión que la señala como la tercera en discordia

Ángel De Brito hizo enfurecer a Luciana Salazar luego de revelar en el streaming Bondi Live que se habría cambiado de hotel mientras estuvo en Estados Unidos. El motivo, según el periodista, sería porque la esposa de un hombre con el que se la vinculó a la modelo se habría enterado de que estaban juntos. Debido a esas afirmaciones en vivo, Salazar publicó un descargo en sus redes sociales apuntando contra las versiones y dejando en claro que las declaraciones le generaron enojo.

"Me da bronca tener que salir a desmentir cosas de 'mi supuesta vida personal' que están levantando en los medios", dijo en sus historias de Instagram y sumó: "Primero y principal nunca de mi boca salió que yo estaba en pareja con alguien". "Segundo, con la 'supuesta persona que me vinculan es un amigo soltero' tiene un hijo divino al cual conocemos tanto mi hija como yo y que compartimos momentos juntos. Esa persona nunca estuvo casada, o sea no tiene exmujer", agregó en su relato.

Para cerrar, concluyó: "Así que además que no es mi pareja, tengo que bancarme que me pongan como tercera en discordia".