Espectáculos La Mañana Negro González Oro Conmoción: murió el "Negro" González Oro, una voz inconfundible de la radio

El reconocido periodista, locutor y presentador falleció este viernes. Agregar LM Neuquén a







Este viernes al mediodía se conoció la muerte de Oscar "Negro" González Oro y causó gran conmoción en el mundo de los medios de comunicación.

El reconocido locutor y conductor tenía 74 años, y se encontraba desde hace un tiempo viviendo en Punta del Este. El reconocido periodista, locutor y presentador falleció este viernes en Uruguay.

Dejó una huella imborrable en los medios de comunicación argentinos tras casi cuatro décadas ininterrumpidas en radio y la televisión.