Conmoción: murió el "Negro" González Oro, una voz inconfundible de la radio
El reconocido periodista, locutor y presentador falleció este viernes.
Este viernes al mediodía se conoció la muerte de Oscar "Negro" González Oro y causó gran conmoción en el mundo de los medios de comunicación.
El reconocido locutor y conductor tenía 74 años, y se encontraba desde hace un tiempo viviendo en Punta del Este. El reconocido periodista, locutor y presentador falleció este viernes en Uruguay.
Dejó una huella imborrable en los medios de comunicación argentinos tras casi cuatro décadas ininterrumpidas en radio y la televisión.
Aún no se conoció la causa de muerte.
Noticia en desarrollo.
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