Espectáculos La Mañana Santiago del Moro El cambio de look de Santiago del Moro a horas de sus vacaciones soñadas

El conductor de Gran Hermano compartió con sus seguidores una foto en la que se lo ve completamente renovado a días de la gran final del reality que coronó a Solange Abraham como campeona. Agregar LM Neuquén a







Del Moro cambió de look a días de sus vacaciones

Santiago del Moro se alejará unos días de la televisión y tras la final de Gran Hermano: Generación Dorada emprenderá un viaje de descanso junto a su familia. Para sellar la finalización de una etapa del ciclo más visto de la televisión, el conductor eligió renovar su look y sorprender a sus millones de seguidores con una foto casual mostrando un nuevo estilo.

"Rapado a full, se vienen vacaciones", escribió Del Moro junto a la fotografía en la que dejaba atrás su peinado reconocido para mostrar una nueva imagen. Con la final del reality ya realizada, el conductor tomó una pausa en su agenda televisiva, aunque mantiene sus actividades en radio.

Tras sus vacaciones se reincorporará a la pantalla de Telefe aunque con proyectos a definir. Aunque por el momento no hay nada oficial, uno de los nombres que circuló fue Got Talent Argentina, certamen que Telefe emitió en 2023 con Lizy Tagliani en la conducción.