Las 6 miniseries adictivas que se pueden ver en solo 1 día: no vas a poder pausar Netflix

Netflix ofrece miniseries de géneros muy distintos que tienen un punto en común: disfrutar de una ficción sin comprometerse con mucha cantidad de temporadas.

En la actualidad del streaming, las miniseries se consolidaron como una alternativa ideal para quienes quieren disfrutar de una historia completa sin tener que atravesar varias temporadas. Con tramas compactas, producciones cuidadas y actuaciones destacadas , este formato permite comenzar y terminar una ficción en pocos días.

Dentro del catálogo de Netflix existen varias propuestas que se destacan por sus historias, estilos y temáticas. Desde dramas basados en hechos reales hasta relatos de ciencia ficción y thrillers psicológicos, estas seis miniseries pueden convertirse en opciones ideales para una maratón.

Gambito de dama (The Queen’s Gambit) se estrenó en 2020 y tiene como protagonista a Beth Harmon , una joven prodigio del ajedrez que busca convertirse en la mejor jugadora del mundo mientras enfrenta problemas vinculados con las adicciones. La producción se caracteriza por su estética y sus actuaciones , además de construir una historia capaz de atrapar incluso a quienes no tienen conocimientos sobre ajedrez.

Así nos ven

Estrenada en 2019, Así nos ven (When They See Us) está basada en hechos reales y cuenta el caso de cinco jóvenes que fueron injustamente acusados en Nueva York. Se trata de una miniserie intensa y emocional, cuyo impacto trasciende la ficción. Su mirada sobre los hechos la convirtió en una de las producciones más relevantes de los últimos años.

Inconcebible

Inconcebible (Unbelievable) también llegó a Netflix en 2019. La historia comienza cuando una joven es acusada de mentir acerca de una violación, mientras dos detectives investigan diferentes casos que podrían estar relacionados. El drama policial se destaca por el tratamiento sensible y realista de una historia compleja, con una investigación que sostiene el interés a lo largo de sus episodios.

Alias Grace

Basada en la novela de Margaret Atwood, Alias Grace transcurre en el siglo XIX y sigue a una mujer acusada de asesinato. La producción construye su misterio alrededor de la memoria y la percepción de la verdad, con una propuesta visual cuidada y una narrativa que mantiene la intriga.

Poco ortodoxa

Poco ortodoxa (Unorthodox), estrenada en 2020, relata la historia de una joven que decide escapar de una comunidad ultraortodoxa en Nueva York. La miniserie aborda cuestiones relacionadas con la identidad, la libertad y la transformación personal desde una perspectiva íntima y sensible.

Maniac

Por último, Maniac combina ciencia ficción y drama psicológico. La trama sigue a dos desconocidos que participan de un experimento capaz de alterar sus mentes y recuerdos. Con una propuesta visual impactante y una historia alejada de las fórmulas tradicionales, es una opción para quienes buscan una miniserie diferente y original.