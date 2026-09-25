La emoción de Lali Espósito al enterarse de una noticia muy especial sobre su gira y shows en River: ¿qué le confirmaron?

Lali Espósito atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Después de haber agotado dos shows en el estadio River Plate , la cantante sumó una tercera fecha para este sábado 26 de septiembre y volvió a conseguir un sold out . De esta manera, la artista se prepara para despedir su gira No vayas a atender cuando el demonio llama frente a miles de fanáticos .

La confirmación llegó este jueves a través de las redes sociales de Lali , apenas dos días antes del esperado espectáculo en el Monumental.

Con una serie de imágenes correspondientes a sus anteriores presentaciones, la artista compartió con sus seguidores la emoción por haber vuelto a llenar el estadio: “¡Gracias! ¡Agotaron el tercer River del año!” , escribió Lali en su cuenta de Instagram, acompañando el anuncio con postales de sus shows y momentos compartidos con el público.

La emoción de Lali tras agotar River

La cantante también publicó el momento exacto en el que recibió la noticia de que la tercera fecha había alcanzado el lleno total. Allí destacó el trabajo que existe detrás de un espectáculo de estas características y agradeció a todas las personas que forman parte de su equipo:

“Agradecerles a ustedes por una vez más hacer todo este show que realmente implica un montón de seres humanos, cabeza, tiempo, energía, y yo sé que cada uno lo da todo. De paso les cuento a todos también que en estos instantes hemos confirmado que hicimos sold out nuevamente”, expresó la artista.

La emoción fue evidente en sus palabras, especialmente al referirse al cierre de una etapa que la llevó a recorrer distintos escenarios y a compartir su propuesta musical con miles de personas: “Chicos, muchas gracias. Qué bueno, qué emoción, me quedé tiesa. Los quiero mucho a todos, gracias a cada artista por poner lo suyo para que este espectáculo suceda. Terminamos un tour con esta. Me siento muy honrada de poder, con mi música que hago con mis amigos, generar un espacio donde muchos artistas son parte, donde la gente vive un momento inolvidable… para eso lo hacemos”.

Lali Espósito cierra su gira con nueve estadios agotados

En medio de la celebración, Lali también hizo referencia al contexto actual y al valor de sostener una propuesta artística frente a tiempos que definió como complejos: “Y sobre todo en estos tiempos complejos, no tengo que aclarar nada, la gente tiene su vida y sabe, en estos tiempos ser resiliente y mostrar una potencia, una dignidad y una integridad no solo artística sino humana es todo un valor. Así que los quiero mucho, vamos a romperla y gracias”.

Finalmente, la cantante volvió a celebrar el logro en Instagram con una frase que resume el momento: “¡Agotaron el tercer River del año! Nos vemos en el Monumental para cerrar este tour a lo grande”. Con esta nueva presentación, No vayas a atender cuando el demonio llama finalizará con ocho estadios agotados: cinco shows en Vélez Sarsfield durante 2025 y tres presentaciones en River Plate en 2026, consolidando una extensa etapa de la carrera musical de Lali Espósito.