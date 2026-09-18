La actriz fue parte del Festival de San Sebastián y brilló con un look que tuvo un mensaje especial. Las fotos de su presencia.

Lali Espósito se presentó con una remera de "Las Malvinas son argentinas" en el Festival de San Sebastián: la foto

Lali Espósito se llevó las miradas en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián . Nada tuvo que ver la presencia de un look lujoso ni una presencia descollante en cuanto a la preparación para un evento tan importante para las producciones audiovisuales internacionales, sino que se trató de un detalle que sobresalió por el sentido que tuvo.

La artista viajó esta vez bajo el mote de actriz, para presentar a la película Glaxo que competirá en la 74° edición del galardón, evento que inició este jueves y estará vigente hasta el sábado 26 de septiembre. Hace apenas una semana la artista había presentado el título en sus redes sociales con un importante tráiler.

Ni bien pisó la alfombra roja del festival , acaparó las miradas del público y la prensa que esperaba por las figuras. Al entrar, cautivó a todos con un look sencillo pero con un mensaje particular: utilizó una remera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", pintadas con la tipografía de la bandera que mostraron los jugadores de la Selección argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026 .

Para completar el vestuario usó un blazer oversize, abierto en su frente. Rápidamente las fotos se viralizaron y fueron destacadas por el público.

Lali Espósito mostró el tráiler de Glaxo, su nueva película, y ya promete dar que hablar

Lali Espósito dejó atrás su despedida de soltera celebrada en Brasil con un grupo íntimo y se metió nuevamente en el plano profesional, presentando en sus redes sociales el tráiler de una nueva película que protagoniza.

En sus redes sociales, escribió: "¡Qué emoción!", presentando así ante su público la participación en la producción que tendrá la primera presentación internacional en el Festival de Toronto.

Cuál es la película que presentó

Se trata de Glaxo, una película que hace base en una historia ambientada en Chivilcoy durante 1957, sobre la llegada de un expolicía con un pasado turbulento y su esposa, que provocan un cambio rotundo entre cuatro jóvenes del pueblo. Se trata de una película adaptación de la novela homónima de Hernán Ronsino.

En esta película actúan Esteban Lamothe, Marcelo Subiotto, Esteban Bigliardi, Manu Fanego y Alan Sabbagh, sumado a la presentación de Joaquín Bonadeo, y está producida por una coproducción argentino-brasileña entre Rei Pictures y RT Features.

Esta obra participará del Festival Internacional de Cine de Toronto, con una función en la sección Special Presentations. Más tarde, será parte del Festival de San Sebastián, en el cual competirá en la Selección Oficial, y participará por el premio a Mejor Película en el Festival de Londres.