Juan Otero sorprendió a Nicole Neumann en su stream con su nuevo tatuaje, dedicado a la conductora de "Solo con Niki".

El hijo de Florencia Peña se tatuó una frase icónica de Nicole Neumann: qué se hizo y la sorpresa de la modelo

La relación entre Juan Otero y Nicole Neumann sumó un inesperado capítulo que quedó registrado en la piel del hijo de Florencia Peña. El joven, que comparte con la modelo el stream Solo con Niki, decidió homenajearla de una manera muy particular y sorprendió a la conductora durante una transmisión en vivo.

El momento ocurrió al aire del programa, cuando Juan le mostró a Nicole el tatuaje que se realizó en uno de sus brazos. La modelo no pudo ocultar su impacto al descubrir la frase elegida y reaccionó con gritos y un abrazo hacia el joven. Gege Neumann, quien también estaba presente, fue testigo de la escena y quedó igualmente sorprendida.

La frase que Juan Otero eligió llevar para siempre en su piel es “El rock es una cuestión de actitud” , una expresión que Nicole Neumann pronunció durante la entrega de los premios MTV Latinoamérica en 2007 . En aquella oportunidad, la modelo presentó la terna correspondiente a Mejor Artista Rock y su particular manera de decir la frase convirtió al momento en uno de los más recordados .

El tatuaje menos pensado para Nicole Neumann

Con el paso de los años, aquella intervención de Nicole quedó instalada en el imaginario popular y se transformó en uno de los memes más reconocidos de la televisión argentina. Ahora, casi dos décadas después, la frase volvió a convertirse en protagonista gracias al homenaje de Juan. Antes de mostrarle el tatuaje, el joven intentó aumentar la expectativa y le preguntó a Nicole: “¿Están preparadas?”. La modelo, todavía sin saber qué había preparado, respondió: “No sé, me preocupa el lugar”.

Finalmente, cuando descubrió el diseño y leyó la frase tatuada en el brazo de Juan, Nicole reaccionó entre gritos, sorpresa y abrazos. El gesto evidenció la buena relación que mantienen ambos a partir de su trabajo compartido en Solo con Niki. Gege Neumann también expresó su asombro frente al homenaje y le dedicó un particular comentario al joven: “No lo puedo creer, es espectacular, sos muy genial. ¿Será la primera persona que se tatúa tu frase?”.

Así, una frase pronunciada por Nicole Neumann en 2007 volvió a cobrar protagonismo, esta vez convertida en un tatuaje que Juan Otero decidió llevar como recuerdo de aquel momento televisivo.