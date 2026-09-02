Según trascendió, su madre Mariana Muzlera habría sido quien le pidió a la artista que se quite los diseños de su cuerpo por distintos motivos.

Aseguran que la mamá de Tini Stoessel la obligó a borrarse estos tatuajes: qué significaban

El escándalo entre Tini Stoessel y sus padres, principalmente con su papá Alejandro Stoessel por la auditoría interna que inició la artista para conocer su patrimonio , abrió una nueva ventana. Esta vez, en el mundo del espectáculos se puso bajo la lupa distintos cambios que atravesó Tini en su cuerpo, principalmente con los tatuajes.

Entre la información trascendida, se conoció una hipótesis la cual alega que la reconocida artista habría actuado bajo la presión de su madre para borrar o cambiar los diseños en su cuerpo por cuestiones estéticas. Ante esta situación, los análisis exhiben los cambios evidentes que se vieron en el cuerpo con respecto a estos diseños.

Tini tenía un diseño ubicado en la cara externa de su brazo izquierdo, que hacía referencia al símbolo de paz, una obra que se tatuó junto con su amiga Carola Gil . Si bien tendría como trasfondo otro significado, la señal de la "V de la victoria" podía ser emparentado con un partido político del territorio nacional.

Otro de los dibujos que aparecían en su cuerpo era la frase “All you need is love” en la muñeca, como también un corazón en el dedo anular y el símbolo de la paz ubicado en la nuca.

Según dijo Connie Ansaldi en LAM, Mariana Muzlera, mamá de Tini, le contó que estaba haciendo que se borre los tatuajes.

Más allá de estas versiones, la cantante alegó en un video publicado en Youtube en 2017, habló del tatuaje que se hicieron con Carola como un error de la juventud: “Miren el error que cometimos y ahora estamos viendo qué solución buscarle”.

Por su parte, la periodista Marina Calabró habló al respecto: "Hablarle a una chica mayor de edad y obligarla a borrarse tatuajes, con lo que duele, llama la atención. Es su cuerpo, derecho, decisión".

Sumado a ella, Damasia Ochoa esbozó: "Es real que algunos tatuajes no están. Fuimos a buscar fotos del 2016, el año que deja Violeta y se lanza como Tini". Luego, sumó: "La madre le cuenta a Connie: 'Te quiero contar que estamos con Tini y estamos en tratamiento para que se borre los tatuajes'".