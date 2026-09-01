El principal requisito de Alejandro Stoessel a Tini para devolverle su fortuna

A una semana de que trascendiera el escándalo vinculado a la auditoría sobre las cuentas de sus padres, Tini Stoessel continúa en el centro de la escena. En las últimas horas, Yanina Latorre aportó nuevos detalles sobre la relación de la cantante con su familia y aseguró que detrás de la decisión de separar sus cuestiones económicas habría una búsqueda de mayor autonomía por parte de la artista.

Durante su programa, la conductora habló sobre el vínculo que Tini mantuvo durante años con Alejandro Stoessel y explicó que, según la información que recibió de su entorno, la relación entre ambos estaba fuertemente atravesada por el trabajo.

Latorre sostuvo que Tini “tenía un re vínculo con el padre, pero todo era laboral”. En ese sentido, agregó: “Ella se sentía todo el tiempo presionada para laburar. Una nena muy chica, una nena Disney, lo cuenta todo el mundo. Le decían qué decir, qué no decir. Entonces ella siente que solamente tenía vínculo laboral”.

La sociedad que quedó a nombre de Tini Stoessel

Otro de los puntos que mencionó Yanina fue la situación relacionada con un local de la franquicia de Maru Botana que había abierto la familia. Según explicó, el emprendimiento estaba a nombre de Tini: “porque era la que les justificaba los ingresos”.

“Ahí sí hubo un quilombo familiar porque Martina Tini estaba en la sociedad, sin comerla ni beberla. Los titulares eran ‘Martina Stoessel colgada de la luz’. La piba quedó mal, y en realidad ella no sabía ni que existía ese local”, relató la conductora, quien durante años tuvo una relación cercana con la familia. En medio de este conflicto, Latorre también habló sobre la interpretación que, según ella, tendrían los padres de Tini respecto de las decisiones que tomó la artista para separar sus cuentas y manejar sus asuntos de manera independiente.

La explicación de Yanina sobre la decisión de Tini

“El problema de Tini es que siempre se sintió subestimada. Los padres ahora creen que ella está captada, que le llenaron la cabeza y que tiene problemas de salud mental. Nunca le das el beneficio de pensar, que se quería liberar”, señaló Latorre. La conductora también destacó el presente de la cantante y consideró significativo que haya decidido mantener una postura prudente respecto de sus padres.

“Tini, ella está feliz. De hecho, dio una nota el fin de semana donde habló y se la ve bien. Porque cuando estaba antes deprimida, se la veía caída. Celebro que Tini no hable mal ni bien de la madre y el padre, como que los separa. Tampoco está negando nada”, explicó. Finalmente, Yanina retomó una de las teorías que había planteado días atrás sobre Alejandro Stoessel y los posibles reclamos económicos vinculados al desarrollo de la carrera de su hija: “Él quiere cobrar el posicionamiento o la invención de marca de Tini. Eso es incuantificable. Es tu hija, regalásela”, pidió la conductora.

“Y digo ahora, la guita que hay en los bancos, en las sociedades, y la mar en coches... Yo no tengo un estudio de la auditoría, pero ¿cómo cuantificas lo que ya se gastaron? ¿Se gastaron el 20, el 30, el 40 por ciento? Con el retroactivo es imposible de calcular. (…) Alejandro tendría que haber hecho eso desde el vamos como hace la mamá de Lali ”, cerró Latorre.