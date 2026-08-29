Cande Tinelli rompió el silencio tras su picante posteo contra el papá de Tini Stoessel: qué dijo

Cande Tinelli rompió el silencio después del picante posteo que realizó contra Alejandro Stoessel, el padre de Tini , en medio del escándalo generado por la filtración de una auditoría sobre el patrimonio y las finanzas de la cantante. La hija de Marcelo Tinelli aclaró que su enojo no está dirigido hacia la artista y explicó qué hay detrás de sus fuertes palabras en redes sociales.

En diálogo con Puro Show, la modelo buscó marcar una diferencia entre su vínculo con la artista y el conflicto que involucra a sus respectivas familias. " Sobre el tema no quiero opinar nada, solo aclaré que ella me cae súper bien . La adoro. No tengo nada contra ella", aseguró. De esta manera, intentó dejar en claro que sus cuestionamientos estaban dirigidos hacia el empresario y no hacia la cantante.

Sin embargo, la influencer reconoció que existió un episodio que la afectó especialmente y que todavía recuerda por el impacto que tuvo dentro de su familia. " Solo en un momento tocó algo con mi familia, que fue doloroso para nosotras , pero no tengo nada en contra de ella. Le deseo lo mejor y ojalá se solucione este problema", expresó Cande al referirse a la situación que volvió a poner frente a frente a los apellidos Tinelli y Stoessel.

Cande Tinelli referenció el tema de Tini contra su papá, Marcelo, tras la controversia con Alejandro Stoessel: “Me da paz que las cosas salgan a la luz” pic.twitter.com/0VfcDYM2HR

La famosa canción que generó polémica en la familia Tinelli

La interna también estuvo atravesada por el lanzamiento de "Ángel", la canción de Tini que reavivó viejas diferencias y que fue interpretada por las hijas de Marcelo como una referencia directa a la historia que involucró al conductor y al padre de la cantante. Consultada sobre aquel episodio y sobre su reacción como hija, Cande explicó: "Soy la hija de la persona que tuvo una canción y fue cantada por mucha gente. Me salió el instinto de hija, pero no tengo nada malo para decir, solo como un alivio, decir ‘qué bueno que las cosas se aclaren’".

"Me parece una lástima, pero no sé si me sorprendió. Me da pena por ella porque es una muy mina laburadora, que se merece todo lo mejor y ojalá se solucione", sostuvo la creadora de contenido. Con esa declaración, volvió a despegar a la cantante de sus críticas hacia su padre y mostró preocupación por las consecuencias que el conflicto puede tener para ella.

Cande Tinelli en exclusiva en #PuroShow. Lelé habló de todo, de su trabajo, familia y Tini.@puroshowok pic.twitter.com/Hwkkx0u6qs — eltrece (@eltreceoficial) August 28, 2026

Así, la hija de Marcelo Tinelli dejó una postura clara: no busca profundizar una pelea personal con Tini, sino defender a su padre desde el lugar que ocupa como hija. El recuerdo del sencillo todavía permanece como una herida dentro de la familia, aunque la influencer aseguró que ese episodio ya quedó atrás. "Fue un momento re feo, que ya está, lo superamos", concluyó.