Quiénes serán los invitados de Mirtha y Juana este fin de semana en sus mesazas

El último fin de semana de agosto tendrá nuevamente como protagonistas a las clásicas mesazas de Mirtha Legrand y Juana Viale . Este sábado 29 y domingo 30 de agosto, ambas conductoras estarán al frente de sus respectivos programas en El Trece, con una selección de invitados que promete dejar títulos y repercusiones.

La primera en salir al aire será Mirtha Legrand, quien este sábado 29 de agosto, desde las 21:30, conducirá una nueva edición de La Noche de Mirtha . La mesa reunirá distintas personalidades y combinará temas de actualidad, espectáculo, música y experiencias personales.

Entre las figuras confirmadas estará Guadalupe Vázquez , periodista que atraviesa un destacado presente profesional tanto en Radio Rivadavia como en TN. Su participación también llega luego de semanas en las que su nombre cobró notoriedad por cuestiones vinculadas a su vida sentimental y sus supuestas relaciones con Mario Guerci.

Invitados a la mesaza de Mirtha Legrand.

Otro de los invitados será Pampito, actualmente una de las figuras de El Trece gracias a su trabajo al frente de Puro Show. El periodista aportará a la mesa su mirada sobre la actualidad del mundo del espectáculo y las principales novedades de la televisión. La actriz Marilú Marini será otra de las protagonistas de la noche. La artista llega después de presentar Manifestum, junto a Franco Torchia, en el Teatro San Martín.

En el segmento humorístico estará Marcelo De Bellis, quien recientemente estrenó Con la nuestra, propuesta teatral que comparte con Jorgelina Aruzzi, Gloria Carrá y un destacado elenco. La música tendrá un lugar especial con Alejandro Lerner. El reconocido cantautor participará de la mesa mientras desarrolla su gira por Buenos Aires con Cara a Cara, un espectáculo íntimo en el que recorre algunas de las canciones más importantes de su trayectoria.

Juana Viale también prepara una mesa especial

El domingo 30 de agosto, desde las 13:45, será el turno de Juana Viale en Almorzando con Juana. La conductora recibirá invitados vinculados al teatro, la música, la literatura y la televisión. Una de las figuras centrales será Leticia Brédice, quien recientemente sorprendió con su interpretación de Susana Giménez en una participación especial de la serie sobre la vida de Moria Casán. Además, se encuentra próxima a estrenar Milagro en el Teatro Santa María.

Invitados a la mesaza de Juana Viale.

La música llegará de la mano de Hilda Lizarazu, quien hablará sobre su actualidad artística antes de presentarse en septiembre en el Auditorio Belgrano con La impostora, espectáculo que propone un recorrido por canciones y momentos de su carrera. También estará Gonzalo "El Pela" Romero, escritor que presentará su nuevo libro Cómo soltar a tu ex y continuará compartiendo con el público su charla Aprendiendo a querer-me. Finalmente, completarán la mesa Fabio Di Tomaso, destacado por su participación en la tercera temporada de Margarita, y Brian Buley, reconocido por su trabajo en El Marginal y por la repercusión que alcanzó en redes sociales.