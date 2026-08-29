Sorpresa: la hija de Jorge Lanata contó qué pasó con la sucesión de su papá

A un año y medio de la muerte de Jorge Lanata , la situación judicial vinculada con su herencia continúa sin resolución. En medio de la disputa familiar que protagonizaron sus hijas, Lola y Bárbara, junto con Elba Marcovecchio , ahora fue la propia Bárbara quien contó en qué estado se encuentran los trámites sucesorios.

La hija del recordado periodista fue interceptada por el equipo de Puro Show y sorprendió al revelar que existen dos procesos separados, uno en Argentina y otro en Uruguay . Según explicó, ambos permanecen frenados por diferentes motivos y todavía no hay un acuerdo definitivo entre las partes involucradas en la sucesión.

"La verdad es que no puedo hablar demasiado porque hay un acuerdo de partes pero tenemos dos sucesiones separadas , una en la Argentina y una en el Uruguay. Las dos están paradas", aseguró Bárbara al ser consultada por la situación legal. De esta manera, confirmó que la resolución de la herencia continúa demorada pese al tiempo transcurrido desde el fallecimiento de su padre.

La joven también se refirió a las razones que mantienen paralizados los expedientes y apuntó tanto a los tiempos judiciales como a la falta de consenso entre los involucrados. "La Justicia es un poco lenta y las partes no nos ponemos de acuerdo", explicó, dejando en claro que el conflicto familiar todavía tiene consecuencias concretas en el ámbito legal.

Además, Bárbara contó que existe un acuerdo de confidencialidad que limita las declaraciones públicas de ella y su hermana sobre el proceso. "Pueden pedirnos el pago de una multa", advirtió sobre las posibles consecuencias de revelar información que las partes acordaron mantener bajo reserva. Por ese motivo, evitó brindar detalles sobre los bienes y las cuestiones específicas que todavía deben resolverse.

La situación se remonta a los últimos meses de vida del comunicador, cuando ya habían quedado expuestas las diferencias entre sus hijas y Marcovecchio. Después de la muerte del periodista, las disputas continuaron en Tribunales y se sumaron distintos reclamos relacionados con su patrimonio. A esto se agregaron los procesos judiciales que el propio conductor tenía pendientes al momento de su fallecimiento.

Jorge Lanata tenía hasta ocho juicios en curso

En ese sentido, Fernanda Iglesias aportó otro dato relevante sobre la demora de la sucesión. Según explicó, el periodista tenía ocho juicios en curso y algunos de ellos deben continuar con sus herederos. "Los penales caen con la muerte de la persona pero los del fuero civil no, siguen con sus herederos. Hay que esperar que se resuelvan", señaló la periodista al referirse a las causas que todavía tienen impacto sobre la herencia.

Mientras el expediente permanece sin avances definitivos, Bárbara intenta mantener el foco en su vida personal y sus proyectos. Al hablar sobre cómo atravesó este período después de la muerte de su padre, destacó el acompañamiento de su entorno más cercano: "Con mi mamá y con Kiwita estamos juntas siempre". Así, eligió poner el acento en su presente mientras la disputa por la sucesión continúa abierta.