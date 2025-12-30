El recuerdo de las hijas de Jorge Lanata a su papá a un año de su muerte

A un año de la muerte del periodista Jorge Lanata , sus hijas eligieron recordarlo con un par de sencillos pero emotivos mensajes a través de las redes sociales. De esa manera, compartieron con sus seguidores un poco de la intimidad de la familia en una fecha más que especial.

Lola , la hija menor, publicó una foto en blanco y negro de su infancia junto a Jorge en un estudio de radio, ambos con auriculares y un corazón rojo como único texto. En otra imagen, Lola posó sonriente y abrazada a su padre, sumando la frase: “Me tocaron los mejores papás del mundo”.

En tanto, la mayor de las Lanata, Bárbara , eligió una imagen más abstracta: una escena de un hombre pensativo acompañada por la frase en inglés “tries to remember what day it is”, que en español significa “intenta recordar qué día es”.

A los homenajes de sus hijas se sumó Sara Stewart Brown, madre de Lola, quien escribió en X un texto sentido y profundo sobre el duelo y la percepción del tiempo. “¿Cuánto es un año? Un año puede ser un montón o muy poco y cuando se te muere alguien la percepción del tiempo se vuelve difusa. Sentís que el mundo debería pararse, aunque sea un rato, querés que todos paren y no, el mundo sigue, todos siguen y uno con ganas de gritar loco paren un poco. Este año mío fue así, difuso. Y ahora se vuelve una abstracción, porque hoy se cumple un año, ¿de qué? Ni idea porque en mi mundo Lanata es infinito”, escribió en el primer posteo.

image

image

En otro mensaje, Sara s

image

umó una imagen de Lanata vestido con un abrigo tejido, tomada por Gaby Herbstein para el calendario Huesped 2006, y la acompañó con una metáfora sobre su vida profesional y personal: “Les dejo este Lanata osito de la suerte que teje su propio abrigo que es una metáfora del tipo que solo solito construyó su carrera desde los 14 años y se convirtió en el enorme ser humano que ocupó (ocupa) nuestras vidas y el periodista más completo que conoció esta generación”.

El posteo de Elba Marcovecchio

Por su parte, Elba Marcovecchio, la viuda del periodista, también se expresó en sus historias de Instagram, con una foto del día que se casaron rodeados de sus amigos y familiares en el año 2022.

Junto a una foto del casamiento celebrado en abril de 2022, uno de los momentos más felices y recordados de la pareja, la abogada escribió: “Un día nuestro mundo se detuvo. La presencia de la ausencia en lo cotidiano, los planes sin destinatario, los abrazos que eran tuyos”.

image

En el mismo mensaje, Elba sumó más reflexiones sobre el proceso de duelo: “Quise evadir el dolor del silencio con el bullicio e hiperactividad, pero las noches se hacían eternas hasta que te encontré en mis sueños”. El texto, sentido y personal, deja ver la dificultad de transitar la ausencia y la búsqueda de consuelo en los recuerdos y en el amor compartido. Para cerrar, la abogada eligió una frase en inglés que sintetiza su postura a un año de la partida física de su esposo: “Love, not fear. Te amo infinito”, escribió, dejando en claro que el amor sigue vigente.