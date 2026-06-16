Qué pasa entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio: la reacción de la ex de Jorge Lanata

La abogada fue invitada a LAM y habló sobre su situación sentimental luego de la muerte del periodista. Qué dijo.

Elba Marcovecchio pasó por el piso del programa de espectáculos LAM , y se sometió a las duras preguntas que hicieron las panelistas del ciclo que conduce el periodista Ángel De Brito. Entre las consultas que llegaron por parte de los periodistas, hablaron sobre la situación sentimental tras la muerte de su pareja Jorge Lanata .

Entre los distintos rumores, Elba dijo con cierta risa y tono jocoso: “Los rumores con (Mauro) Icardi era lo último que me faltaba”. Acto seguido, la periodista Pilar Smith trajo otro nombre fuerte al debate: “Y ( Guillermo) Francella en un momento también”.

“Sí, que vos hiciste un escandalete, me dijiste como que yo era más o menos mala palabra para Francella”, sostuvo la abogada mientras que Pilar sostuvo: “¿Qué? Me encanta la pareja. Lo sacamos en Radio La Red a Guillermo, le pregunté y me dijo que no”.

Elba Marcovecchio LAM Francella

“Ay, Pilar, voy a traer el archivo. ¿Qué apostamos?”, dijo Marcovecchio. Por su parte Smith, soltó: “Te invito a comer sushi, yo pago”. Para cerrar, la abogada afirmó: “Me encantó”.

Ante este intercambio, el periodista Pepe Ochoa preguntó con contundencia: “¿Le das a Francella?”. Entre risas, Elba dijo sonriente: “¿Perdón?”. “No, yo soy la Virgen Inmaculada, el único insulto que mi hija no puede tener es uno que es hija de… ese no lo puede tener, ese, justamente no”, cerró.