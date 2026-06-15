Tras tres años de reclamos, los bomberos voluntarios consiguieron el beneficio nacional de gas

Se trata de una modificación de la ley de Fortalecimiento del sistema nacional de Bomberos Voluntarios de la República Argentina.

Después de tres años de reclamos y gestiones, los bomberos voluntarios de todo el país consiguieron ampliar el acceso al beneficio nacional sobre el consumo de gas . La medida alcanza a las 1.060 instituciones del sistema y permitirá incluir también a aquellos cuarteles que no cuentan con gas natural por red, una situación frecuente en Neuquén y toda la Patagonia.

El presidente de la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios, Milton Canale , celebró la resolución y aseguró que se trata de una reivindicación largamente esperada para las asociaciones que hasta ahora habían quedado excluidas.

En declaraciones radiales, explicó que la redacción original de la ley 27.629 contemplaba únicamente a las instituciones abastecidas con gas natural , dejando afuera a numerosos cuarteles que funcionan con gas licuado por redes, garrafas o sistemas alternativos.

"Nos llevó un tiempo, pero se hizo justicia y hoy todos los bomberos del país, las 1.060 instituciones, cuentan con el beneficio al gas", afirmó.

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Canale recordó que la mayoría de los cuarteles del sur del país reciben GLP por red y que incluso existen casos particulares como Villa Lago Meliquina, donde el abastecimiento se realiza mediante un zeppelín.

"Nos llevó tres años gestionando este tema y, cuando llegamos al lugar indicado, en poco más de un mes se pudo solucionar", destacó.

Trabajo conjunto y gestiones en Buenos Aires

El dirigente explicó que el reclamo comenzó en Neuquén y luego continuó en el Congreso Nacional, con la participación de distintos referentes del sistema bomberil. También destacó el apoyo del diputado nacional Pablo Todero y el trabajo de asesores de la Federación de Bomberos de la provincia de Buenos Aires.

Según relató, una audiencia con autoridades de la Secretaría de Energía fue determinante para destrabar el problema.

"La predisposición que mostraron honestamente me sorprendió. La gentileza y la empatía de la gente con el sistema bomberil no es algo que siempre ocurra", sostuvo.

En la provincia de Neuquén funcionan 28 asociaciones de bomberos voluntarios más la Federación. Con la nueva resolución, serán beneficiadas 12 instituciones abastecidas por redes de GLP y también el cuartel de Villa Lago Meliquina.

camión bomberos voluntarios de san martin de los andes

En este último caso, el ahorro será significativo. Cada carga del zeppelín de 500 litros representa una inversión cercana a los 800 mil pesos.

El gas, una necesidad operativa

Canale remarcó que el consumo de gas va mucho más allá de la calefacción de las instalaciones y resulta fundamental para mantener operativos los vehículos de emergencia.

"Los vehículos tienen que dormir bajo techo y el lugar debe estar calefaccionado", explicó.

Advirtió que en algunos sectores cordilleranos las temperaturas pueden descender hasta los 23 grados bajo cero y que la falta de calefacción puede provocar la congelación del agua de las autobombas o incluso dañar los sistemas de bombeo.

"Se te puede congelar la bomba y partirla. Ahí el remedio termina siendo más caro que la enfermedad y además no prestás el servicio como corresponde", señaló.

Invierno, nieve y accidentes

La llegada de la temporada invernal también implica una mayor demanda para muchos cuarteles de la provincia.

Canale indicó que durante los últimos días hubo numerosas intervenciones en el norte y el sur neuquino, especialmente vinculadas a la nieve, el hielo y los accidentes de tránsito.

En ese sentido, cuestionó la falta de conciencia de algunos conductores.

"Les dicen que pongan cadenas y muchos creen que son expertos al volante. Después vienen las consecuencias", expresó.

El dirigente consideró además que resulta llamativa la cantidad de siniestros viales que se registran y recordó que una sola herramienta de rescate vehicular tiene un costo que ronda entre los 20 y los 25 millones de pesos.

Equipamiento importado y nuevas dificultades

Más allá del alivio que representa la bonificación del gas, Canale reconoció que los cuarteles siguen enfrentando desafíos económicos.

Destacó el trabajo de las comisiones directivas y el nivel de capacitación alcanzado por las asociaciones neuquinas, pero señaló que prácticamente todos los elementos utilizados por los bomberos son importados.

Además, advirtió que actualmente existen dificultades para traer autobombas usadas desde Europa y Canadá debido a nuevas exigencias para las transferencias internacionales.

"En Argentina no hay fábricas de autobombas. Se puede comprar un chasis y ensamblar un equipo, pero no existen vehículos fabricados íntegramente acá", explicó.

Mientras continúan las gestiones para destrabar esas dificultades, la ampliación del beneficio del gas representa un alivio para las asociaciones de todo el país y, particularmente, para los cuarteles neuquinos que enfrentan cada invierno condiciones extremas y una creciente demanda de servicios.