Guillermina Bianchi pasó por el streaming de LM Neuquén, donde contó el origen de la broma que involucraba al DT, además de sus planes profesionales.

La broma de la "nieta de Bianchi" que se le fue de las manos a una streamer neuquina

Guillermina Bianchi , la streamer neuquina que forma parte del programa Esto No Sucedió de Vorterix en Buenos Aires, visitó los estudios de LM Neuquén En Vivo durante un feriado para charlar sobre su actualidad profesional.

La joven neuquina, que trabaja junto a Shapira y Tomás Pergolini, se encuentra en un momento clave de su carrera: está a punto de recibirse de abogada mientras consolida su presencia en los medios porteños.

"Este año es un quilombo para mí porque me recibo, entonces estoy con una cantidad de cosas que me estoy volviendo loca", confesó Bianchi en el stream de LMN . Sin embargo, aclaró que por el momento no tiene pensado ejercer la profesión: "Lo dudo mucho. Estoy como en una nebulosa que no sé qué voy a hacer el año que viene. Mientras tanto, mientras me pueda dedicar a las redes sociales full con eso", explicó.

Bianchi reconoció que le encanta hacer humor y que esa es su prioridad actual, aunque no descarta en algún momento combinar ambas profesiones. "Me gusta mucho hacer humor. Me encanta hacer humor. Y hay casos con los que no se puede hacer humor", reflexionó sobre la dificultad de mezclar contenido legal con entretenimiento.

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La neuquina comentó que en su programa a veces hace columnas relacionadas con abogacía, pero siempre con cuidado de no caer en situaciones que no puedan tratarse con ligereza.

El origen de la broma con Carlos Bianchi

Uno de los temas más curiosos que surgió en la charla fue su supuesto parentesco con Carlos Bianchi, el legendario técnico de fútbol.

Guillermina explicó que todo comenzó como una broma cuando era más joven. "Empieza todo cuando una vez fui a acampar con mis amigas y no nos dejaban pasar, no había espacio en el camping", recordó. Al ver que el encargado tenía una campera de Boca, decidió hacer una broma: "Yo dije, yo soy Bianchi, no sé si lo tenés a Carlos Bianchi, yo soy la nieta, pero en chiste".

La estrategia funcionó y consiguieron lugar en el camping. Con el tiempo, la broma se convirtió en un gag recurrente entre sus amigos. Incluso en el programa le hicieron fotos con inteligencia artificial junto al técnico que parecían muy reales.

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"Siempre aclaro que es una joda, pero el día de hoy hay gente que dice 'Ay, mira, yo pensé que sí'", contó entre risas. La situación llegó a tal punto que un supuesto nieto real de Bianchi le respondió un tuit diciendo que no sabía que tenía una prima. "Ahí dije, bueno, por un tiempo me voy a tomar un recreo de con esto. Llegó demasiado lejos", admitió.

Sobre su trabajo en Vorterix, Bianchi contó que casi no conocía a sus compañeros antes de sumarse al programa. "De hecho casi no los conocía. Siempre en la radio, bueno, yo trabajo en Vorterix, alguna que otra vez te vas cruzando con gente, medio que conocés, pero por ahí no mantenés mucha conversación por los horarios que son muy distintos", explicó.

La streamer había trabajado anteriormente en otros proyectos de la emisora, como "Dopaminas" con un grupo de chicas, donde realizaban juegos y contenidos de humor. En ese programa solía traer casos judiciales extraños y los mezclaba con historias inventadas para que las participantes adivinaran cuál era real.

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Recordó especialmente un caso verídico que parecía imposible: un caniche que se cayó de un piso 13 en Buenos Aires, mató a una mujer al caer sobre ella, un señor que salió corriendo fue atropellado por un auto, y otro sufrió un ataque al corazón por la situación.

La neuquina mantiene su vínculo con la región patagónica y aprovecha los feriados para visitar a su familia en Neuquén, aunque su agenda está cada vez más cargada entre la radio, las redes sociales y el cierre de su carrera universitaria.