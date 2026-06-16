Espectáculos La Mañana Carolina Pampita Ardohain El insólito objeto que recibió Pampita al comprar figuritas del Mundial por Internet

La fiebre mundialista alcanzó a distintas personalidades de la televisión argentina que intentaron sumarse a la ola que generó el típico álbum de figuritas que es lanzado en cada uno de los mundiales que se disputan. Pampita Ardohain, reconocida modelo oriunda de La Pampa, se sumó a la marea para satisfacer también el deseo de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña.

Debido a la demanda y la cantidad de niños, decidió comprar una caja de figuritas grande para abastecer las necesidades de todos. Anoticiados de la compra, los niños y su madre esperaban con ansias el momento de abrir los sobres para encontrar a figuras como Lionel Messi. Sin embargo, la desilusión fue grande.

Es que según contó en diálogo con DGO desde Estados Unidos, fue víctima de una estafa. “Como tengo tres pibes compré la caja grande para dividir. Venía de no se dónde y demoraba dos semanas. Cuando llegó eran dos cajas de puré de tomate que ocupaban el mismo tamaño. Totalmente estafada”, soltó generando una sorpresa particular.