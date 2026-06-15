Un Peugeot 206 que estaba estacionado sobre Diagonal 9 de Julio fue atacado durante la madrugada. Rompieron una ventanilla, revolvieron el interior y escaparon.

Le destrozaron el auto en pleno centro de Neuquén y se llevaron todo lo que encontraron

Un nuevo robo volvió a generar preocupación en pleno centro de Neuquén . Durante la madrugada de este lunes, delincuentes atacaron un auto que permanecía estacionado sobre Diagonal 9 de Julio, a pocos metros de Brown, y se llevaron las pertenencias que encontraron en el interior.

El hecho fue advertido en las primeras horas del día en una zona donde confluyen Diagonal 9 de Julio, Sargento Cabral y Brown, en inmediaciones de una obra en construcción. Allí se encontraba estacionado un Peugeot 206 gris, que sufrió importantes daños en uno de sus laterales.

Según la información relevada por el móvil de LU5 en el lugar, los autores del robo dañaron la puerta del acompañante y destruyeron por completo la ventanilla para poder ingresar al vehículo. El vidrio era polarizado, por lo que se presume que los delincuentes tuvieron que hacer un esfuerzo considerable para romperlo.

La escena mostraba la violencia del ataque: restos de vidrios quedaron esparcidos dentro del auto y el interior estaba completamente revuelto. Los ladrones revisaron cada sector del habitáculo y sustrajeron los elementos de valor que encontraron.

Tras el robo, la puerta del acompañante quedó abierta. En una primera observación, no se hallaron elementos en las inmediaciones que permitieran determinar con qué objeto fue rota la ventanilla, aunque el daño era evidente.

Robo a auto

El dueño aún no había llegado al lugar

En la zona había otros vehículos estacionados, aunque el ataque se concentró sobre el Peugeot 206. Personal policial acudió al lugar luego de ser alertado por la situación y realizó las primeras actuaciones correspondientes.

Hasta ese momento, el titular del auto no había arribado al sitio, por lo que no se pudo establecer con precisión qué elementos fueron robados. La confirmación del detalle de las pertenencias sustraídas quedará sujeta a la denuncia que realice el propietario del vehículo.

El episodio ocurrió en un sector de alto movimiento durante el día, pero que durante la madrugada queda con menor circulación. La presencia del auto violentado generó sorpresa entre quienes pasaban por el lugar a primera hora, especialmente por el nivel de daño que presentaba el vehículo.

Le destrozaron la puerta del auto y le robaron todas sus pertenencias

La Policía trabajó en el lugar para relevar la escena y avanzar con las actuaciones del caso. Por el momento, no se informó sobre personas demoradas ni sobre el hallazgo de cámaras de seguridad que puedan haber registrado el momento del robo.