Misterio en Neuquén: hallaron un auto volcado y abandonado dentro de la laguna de San Lorenzo

El particular episodio ocurrió este sábado por la mañana en la capital neuquina. En el lugar trabajó personal de la Policía y Bomberos.

Un inesperado suceso movilizó este sábado por la mañana a los efectivos policiales y bomberos en el oeste de la ciudad de Neuquén , luego de que un automóvil fuera encontrado volcado y abandonado dentro de la laguna de San Lorenzo .

El hecho se registró alrededor de las 8:35 , cuando el Centro de Operaciones Policiales alertó sobre un presunto vuelco en la zona de las calles Racedo y Domingo Matheu.

Hasta el lugar acudió una dotación del Cuartel N° 6 de Bomberos , que al arribar se encontró con una escena inusual: un automóvil se hallaba dentro del espejo de agua, completamente dado vuelta y con sus cuatro ruedas hacia arriba.

Según informó el subcomisario Eduardo Moreno a cargo del cuerpo bomberil, debido a que el vehículo permanecía parcialmente sumergido, los rescatistas realizaron una apertura forzada del baúl utilizando herramientas hidráulicas para verificar si había personas atrapadas en el interior.

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Sin heridos en el interior del vehículo

La intervención se llevó adelante como medida preventiva ante la posibilidad de que hubiera víctimas o heridos dentro del habitáculo. Sin embargo, tras inspeccionar el Fiat Punto, los bomberos constataron que no había ocupantes ni personas lesionadas.

"Se realizó una búsqueda en el interior del rodado, donde no se encontraban heridos, víctimas ni lesionados", precisó Moreno. "Se realizó una búsqueda en el interior del rodado, donde no se encontraban heridos, víctimas ni lesionados", precisó Moreno.

cayo un auto a la laguna

Investigan cómo terminó el auto dentro de la laguna

El automóvil involucrado quedó a disposición de la Policía para avanzar con la investigación. Una vez finalizadas las tareas de rescate y verificación, el procedimiento fue entregado al personal de la Comisaría 16, que ahora intenta reconstruir qué ocurrió y cómo el vehículo terminó dentro de la laguna.

Por el momento no se informó oficialmente quién conducía el automóvil al momento del hecho ni cuándo ocurrió el incidente.

Sin embargo, fuentes extraoficiales confirmaron a LM Neuquén que el vehículo sería utilizado por la pareja de la propietaria, una persona que residiría en inmediaciones del lugar donde fue hallado el rodado.

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Las hipótesis del hecho

Hasta el momento, las circunstancias del episodio son materia de investigación y no se descarta ninguna hipótesis.

Algunas versiones señalaron que una de las posibilidades es que el conductor haya perdido el control del vehículo durante la madrugada y posteriormente abandonado el lugar. Otra versión indica que podría haber existido consumo de alcohol.

Mientras tanto, la Policía trabaja para identificar a las personas involucradas y determinar en qué momento el Fiat Punto terminó dentro de la laguna de San Lorenzo, un hecho que generó sorpresa entre los vecinos del sector.