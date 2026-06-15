La producción de fotos top de María Becerra como modelo en España.

María Becerra protagonizó una campaña como modelo para uno de los grandes centros comerciales de Europa. En su debut en España , la cantante argentina aparece en una serie de imágenes que combinan ambientes elegantes y cotidianos, acompañada en algunas de ellas por el cantante español Ralphie Choo .

El lema elegido para la campaña, “El límite es el cielo”, sintetiza el espíritu de expansión y ambición que busca transmitir El Corte Inglés. A través de esta colaboración, La Nena de Argentina se consolida como figura internacional, ya no solo en la música sino también en el mundo de la moda. El anuncio fue acompañado por una serie de fotografías en las que la artista posa con distintos estilos, alternando entre vestidos vaporosos y prendas urbanas, en espacios iluminados por grandes ventanales que revelan el paisaje de la ciudad de fondo.

La campaña no solo se limita a las imágenes estáticas. Desde la empresa, se difundió un video del backstage donde puede verse a María Becerra y Ralphie Choo compartiendo un momento distendido, ambos descalzos y sentados en un sillón. En ese ambiente relajado, los artistas aprovechan para intercambiar preguntas sobre gustos personales y referencias culturales.

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El video de backstage permitió acceder a la química entre los dos artistas, quienes acabaron de conocerse en el marco de esta producción. La conversación inició con una invitación de María a romper el hielo: “Recién nos estuvimos conociendo un poquito y charlando, pero ahora vamos a tener la oportunidad, creo yo, de conocernos un poco más con estas preguntitas que nos vamos a hacer”.

El diálogo entre María Becerra y Ralphie Choo

Durante el intercambio, Ralphie Choo consultó sobre la música que suele escuchar María Becerra al entrenar. La cantante respondió con espontaneidad: “La verdad, soy bastante normie con la música para entrenar. O sea, escucho lo típico que escuchás: Britney Spears...”. Ante la sorpresa de su colega, Becerra amplió: “Pero yo creo que las girls cuando entrenamos, mucho Britney, mucho Lady Gaga”.

La conversación continuó con preguntas sobre literatura y cine. Cuando se le pidió elegir un personaje de libro o película con quien le gustaría ser amiga, María mencionó: “Yo amo Alicia en el País de las Maravillas. Es mi libro favorito. El Principito también, pero Alicia en el País de las Maravillas, cuando la primera vez que lo leí me voló la cabeza y me encantaría ser amiga del Sombrerero”.

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Al abordar escenas de películas en las que quisiera estar presente, la artista destacó la saga de los Avengers: “Bueno, hay una peli que me re ceba, ¿Viste los Avengers, la última, la que matan a Thanos, que se junta con la de las gemas? Hay una escena final donde los Avengers están por derrotar Thanos, pero se abren los portales de todos lados y aparecen todos los Avengers zarpados y en una entra Black Panther con toda la gente de Wakanda. Me encantaría ser…”. Ralphie Choo interviene: “Ah, y formar parte de Wakanda, ¿no?”, a lo que Becerra respondió con contundencia: “Sí, formar parte de Wakanda. Me encantaría, te juro.”

En tanto, la propuesta visual de la colección se articuló en torno a una estética que fusionó lo moderno y lo relajado. Las imágenes distribuidas mostraron a María Becerra en diversas poses: de pie junto a una ventana con luz natural, sentada en la cama o recostada sobre las sábanas, alternando prendas como vestidos blancos estructurados y conjuntos urbanos de jeans y camisetas estampadas.