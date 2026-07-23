Robertito Funes Ugarte se subió a la ola anti-Argentina y fulminó a María Becerra

El periodista criticó a la cantante por desplegar una bandera argentina durante un recital en Barcelona. También apuntó contra Lali Espósito.

En medio de la polémica que se desató tras la final del Mundial 2026 y la campaña antiargentina que se viralizó en redes sociales, María Becerra protagonizó un gesto que no pasó desapercibido. Durante un recital en Barcelona , la artista desplegó una bandera argentina sobre el escenario, una imagen que fue celebrada por sus seguidores, pero que despertó una durísima reacción del periodista Robertito Funes Ugarte.

Desde su programa en LN+, el conductor cuestionó a la cantante apenas vio las imágenes del show. "A esta la voy a atender yo", lanzó al aire antes de iniciar una fuerte crítica.

Luego calificó la escena como "un espanto" y agregó: "Es amiga de todas estas que critican a la Argentina, que vivieron del país, que van a Estados Unidos y se creen re divas".

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde cientos de usuarios salieron a respaldar a "La Nena de Argentina" y cuestionaron el tono utilizado por el periodista.

Reapareció María Becerra tras cantar en la final del Mundial y apoyó fuerte a la Argentina tras la oleada de odio.

También apuntó contra Lali Espósito

Durante el mismo debate televisivo, Funes Ugarte también incluyó a Lali Espósito en sus cuestionamientos, luego de que surgiera su nombre por encontrarse de vacaciones en Mallorca.

"Yo entiendo que los artistas tienen su ideología y tienen su manera de pensar, pero muchas veces se van de mambo, se alían o se juntan entre ellas y las metes a todas en la misma bolsa. Yo no sé por qué no se dedican a cantar y a hacer maravillas con su arte sacando las banderas políticas, porque eso no ayuda mucho. Más en este país donde está todo tan dividido", expresó.

Ante la intervención de una compañera de panel, que señaló "Yo a María la vi bastante no partidaria", el periodista insistió con su postura.

"No, yo sí. Apoya a Lali Espósito y a todas estas otras. Son zurdas con OSDE que viajan en primera clase, que tienen casas brutales, hablan de los pobres y no ayudan nada. Son unas caraduras", disparó.

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Qué hizo María Becerra en Barcelona

La cantante se presentó ante una multitud en la Plaza Mayor del Poble Espanyol, en Barcelona, como parte del BARTS Festival. En un momento del espectáculo tomó una bandera argentina y la desplegó frente al público, un gesto que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La escena cobró especial repercusión por el contexto posterior a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que estuvo marcada por fuertes cruces en redes sociales y episodios de tensión entre hinchas de ambos países. En ese marco, la imagen de María Becerra con la bandera argentina fue interpretada por muchos de sus seguidores como una muestra de apoyo a sus compatriotas que se encontraban en el recital.