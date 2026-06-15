La madre de Alf murió a los 77 años: quién era la actriz Anne Schedeen

La artista alcanzó fama internacional al encarnar a Kate Tanner en la comedia de los años 80. Su familia confirmó el fallecimiento en las redes.

La actriz saltó a la fama con Kate Tanner, la madre de la familia que albergó a Alf en la Tierra.

Anne Schedeen , la actriz estadounidense que dio vida a Kate Tanner en la popular serie Alf , murió a los 77 años . La noticia fue comunicada por sus familiares y posteriormente ratificada por su representante. De momento, no se difundieron detalles sobre la causa ni sobre la fecha exacta del deceso.

“ Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, odio visceral hacia Trump , pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias”, escribió su familia en Facebook, donde describió distintos aspectos personales de la artista.

La misma publicación añadió: “ Era una fuerza de la naturaleza . Es inimaginable pensar en la vida sin ella”.

Más adelante incorporó otra de las frases atribuidas a la actriz: “Pero como ella decía: ‘Siempre estoy contigo’. Y tenía razón. Los recuerdos, las obras de arte, las risas contagiosas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los vestuarios y la alegría de vivir que la rodeaban perduran. Brindemos con una margarita en su honor”.

Tom Markley, quien además de su agente era director ejecutivo y presidente de Metropolitan Talent Agency, también confirmó la muerte de Schedeen y la definió como una “verdadera artista y amiga”. Según reprodujo The Hollywood Reporter, agregó: “Única en su clase. La echaré de menos”.

Una infancia en Oregón y el papel que marcó su carrera

Nacida como Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949, pasó sus primeros años en una granja situada en las afueras de Portland, en el estado de Oregón. Su apellido familiar originalmente era Sjodin, aunque cambió en algún momento de la historia de la familia tras la emigración desde Suecia hacia Estados Unidos.

Su vínculo con la actuación comenzó cuando tenía seis años. Antes de consolidarse en televisión desempeñó diversos trabajos, entre ellos la venta de ropa, el modelaje de zapatos y las actuaciones en teatros de verano, hasta obtener un contrato con Universal.

Mamá Alf 4 La actriz fue una de las figuras de la comedia que se emitió inicialmente entre 1986 y 1990.

A lo largo de su carrera participó en producciones como “Paper Dolls”, “Emergency!” y “Simon & Simon”, además de intervenir en pilotos que nunca llegaron a emitirse y de asumir papeles invitados en distintas ficciones televisivas y cinematográficas.

El personaje que la convirtió en una figura conocida en numerosos países fue Kate Tanner, integrante de la familia que recibe en su hogar a un extraterrestre proveniente del planeta Melmac después de que su nave se estrellara en el garaje de una vivienda ubicada en los suburbios de California.

La comedia permaneció en pantalla entre septiembre de 1986 y marzo de 1990, y posteriormente dio origen a otros proyectos derivados, incluida una serie animada.

Las entrevistas en las que la actriz habló de la fama y de las grabaciones

En una conversación publicada por The Washington Post en 1988, Schedeen recordó el momento en que comprendió el alcance de su reconocimiento público. “Fui a la ferretería en vaqueros, con el pelo despeinado. Un hombre se me acercó y me dijo: '¡Ah! Eres Kate Tanner'. Y así estuve el resto del día”, reflejó.

En esa misma entrevista también señaló: “Un hombre me dijo: 'Tú eres la mujer de 'ALF'. Nunca antes me habían reconocido”. Además, explicó que durante años había logrado sostener una vida relativamente anónima y que eso le permitía recorrer tiendas de antigüedades, una actividad que disfrutaba especialmente.

Tiempo después, en declaraciones concedidas a la revista People, ofreció una mirada sobre las condiciones de trabajo durante la producción de la serie. Allí sostuvo que se trató de una “pesadilla técnica” debido a que el proceso era “extremadamente lento, caluroso y tedioso”.

También manifestó: “Si tenías una escena con Alf, duraba una eternidad. Un episodio de 30 minutos requería de 20 a 25 horas de grabación. Algunos actores del reparto tenían personalidades difíciles. Todo el proyecto era como una gran familia disfuncional”, según recordó posteriormente The Hollywood Reporter.

Mamá Alf La actriz estadounidense Anne Schedeen murió a los 77 años.

Schedeen estaba casada desde hacía 55 años con Christopher Barrett y era madre de Taylor. El comunicado difundido por la familia indicó además que le sobreviven su nuera Hilary Flynn, su hermana Sarabeth Schedeen, su sobrina Minnie Schedeen, su hermano Roland “Tony” Schedeen, su cuñada Julieann Schedeen y sus perros rescatados Roo y Red.

En el mismo texto solicitaron que, en lugar de enviar flores, quienes desearan homenajearla realizaran donaciones a Hábitat para la Humanidad.

La familia Tanner quedó con una sola sobreviviente

La muerte de Anne Schedeen dejó a Andrea Elson, quien interpretó a Lynn Tanner, como la única integrante principal de la familia de Alf que continúa con vida. En los últimos años también fallecieron Michu Meszaros, el artista que encarnó físicamente al extraterrestre en las escenas de cuerpo completo, el 13 de junio de 2016, y Max Wright, recordado por su papel de Willy Tanner, el 26 de junio de 2019.

A esa lista se sumó Benji Gregory, el actor que dio vida a Brian Tanner, cuya muerte a los 46 años se conoció en junio de 2024. Su hermana Rebecca Hertzberg-Pfaffinger informó que fue encontrado sin vida dentro de un vehículo en el estacionamiento de un banco en Peoria, Arizona.

En una entrevista concedida en 2019 a Radio Cantilo, Gregory había contado que con el tiempo trabajar en la serie dejó de resultarle una experiencia agradable debido a las extensas jornadas de grabación y relató que durante su infancia sufrió episodios de bullying.