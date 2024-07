A los 46 años murió trágicamente Benji Gregory, el actor que interpretó a Brian Tanner en Alf

BENJI GREGORY ALF s copia.jpg El pequeño Benji Gregory.

La hipótesis de los investigadores

La principal hipótesis que manejaban las autoridades es que el actor murió de un golpe de calor mientras estaba en su vehículo. Ese día, las temperaturas superaron los 42° en el condado de Arizona. De hecho, el perro del intérprete, Hans, también fue hallado muerto dentro del automóvil.

El actor saltó a la fama en plena niñez, como protagonista de una de las series más entrañables de los años 80. Alf se centraba en las aventuras de un alienígena peludo, simpático y algo brusco, cuya nave había caído por accidente en la Tierra y convivía -en secreto- con la familia Tanner que estaba formada por un niño, una adolescente y sus padres. Ese niño, Brian, era interpretado por Gregory.

Sus recuerdos de Alf

En una entrevista concedida en 2019 a Radio Cantilo, de Argentina, el actor confesó que no guardaba buenos momentos de aquella época. “Durante mi primer día en el set, todo fue todo maravilloso. ¡Me voló la cabeza! Después, me cansé de todo. No quería seguir haciéndolo. Terminó siendo una molestia, porque trabajaba muchas horas. Todos los días me levantaba a las cinco de la mañana y no volvía a casa hasta las 8 de la noche. Terminaba muy cansado de las grabaciones. Los chicos de mi edad me tenían envidia y me terminaban haciendo bullying, a veces hasta me pegaban”, detalló Benji.

En la misma nota, señaló que con el tiempo se amigó con la posibilidad de volver a la actuación. “Me gustaría retomar mi carrera, pero ya es tarde”, dijo acongojado.

BENJI GREGORY ALF copia.jpg Benji Gregory y Alf.

Sobre las interacciones con Alf en el set, dijo: “Al principio era raro, porque tenía que ver la mano de una persona, pero después me hice amigo del extraterrestre”. También habló sobre la persona que estaba dentro del traje del carismático personaje. “Se llamaba Michu. Nos obligaban a contestar que era un extraterrestre de verdad”, dijo entre risas.

La serie fue transmitida entre 1986 y 1990 y fue cancelada tras cuatro temporadas, luego del capítulo en el que los militares encontraban a Alf antes de que se pudiera subir a la nave para volver con su gente. Eso cayó muy mal en la audiencia, y si bien después hubo una película que resolvía el misterio de su destino, no incluía a los Tanner.

“Cancelaron la serie y se terminó. Yo sé que no terminó bien. Pero para mí fue un alivio”, reveló Gregory. “Cancelaron la serie y se terminó. Yo sé que no terminó bien. Pero para mí fue un alivio”, reveló Gregory.

Luego de esa serie, Gregory actuó en la sitcom Murphy Brown y prestó su voz, en 1993, en una película de animación Once Upon a Forest y más tarde se alistó en la Marina por un tiempo.