La tremenda confesión de Daniel Osvaldo por Instagram: "Tengo depresión" y "me gasté todos mis ahorros"

Osvaldo había publicado una historia horas antes en la que decía que su relación con Ballester había terminado.

A lo largo del video, Osvaldo confesó: "Mi vida se me está yendo de las manos. Lo quiero contar y compartir porque estoy en tratamiento psiquiátrico".

“No sé si será un pedido de ayuda o si simplemente tengo la necesidad de hablarlo porque hace mucho tiempo que vengo lidiando con una depresión muy grande. Esa depresión me hizo caer en en algunas adicciones, alcohol y drogas. Y la verdad es que estoy en un momento en el cual mi vida se me está yendo de las manos. Y bueno, lo quería contar y compartirlo con ustedes. Estoy con tratamiento psiquiátrico tomando medicaciones. Tengo una enfermedad muy específica. Falta de autoestima, depresión. Muchas veces vuelvo a caer en mis adicciones. Por enojo he caído en la autodestrucción y eso destruye también a la gente que está a mi alrededor. Prácticamente vivo solo, encerrado en mi casa”, dijo.

Según describió el exjugador, su problema de salud mental lo afecta desde todos los ángulos: “No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida y no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces. Les quiero contar todo esto. ¿Por qué? Y creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que. Que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. Y como le dije antes, he caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”.

La ruptura de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester

“Quiero aclarar que Daniela y yo ya no estamos más juntos. Fin del comunicado”, escribió en sus redes sociales Osvaldo este miércoles por la madrugada, luego publicó otra frase en la que negaba que haya un tercero o tercera en discordia.