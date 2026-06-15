Asientos rotos y la hélice destrozada: las impactantes imágenes del accidente donde murió Gaspi

El impactante accidente en Brasil se cobró la vida de seis personas, entre ellos dos argentinos. Las devastadoras imágenes que se conocieron.

Una tragedia aérea sacudió a Brasil tras el choque entre dos helicópteros que cayeron en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, zona oeste de Río de Janeiro . Entre las seis víctimas fatales se encontraba el argentino Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi , el director de cine Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree .

Según el Diário do Rio, las aeronaves colisionaron en el aire y se estrellaron en diferentes puntos de un terreno cercano a la Avenida das Américas, de acuerdo a la información que brindó el Departamento de Bomberos.

Uno de los helicópteros, un Eurocopter AS 350 B2, explotó al impactar contra el suelo . Las llamas alcanzaron vehículos estacionados en el sector de una concesionaria y generaron una columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad.

restos helicopterp

Horas después del accidente, desde TN accedieron al predio privado donde cayeron las aeronaves y en las imágenes se pueden ver objetos personales como un desodorante y un reloj. También se ve restos de uno de los asientos y una de las hélices del helicóptero donde viajaban las víctimas fatales.

Según se conoció, previo a la caída final, la aeronave chocó contra una tapia y uno de los vehículos, mientas que una de las hélices impactó contra un edificio que se encuentra atrás del predio.

helicoptero gaspi

Horas después del fatal accidente, se conocieron imágenes de los restos de las aeronaves se encontraban por varios lugares del predio. La investigación continuará este lunes por la mañana con la luz del día.

así quedaron los helicópteros que se estrellaron en Río de Janeiro y provocaron la muerte de 6 personas

"La información que tenemos indica que se trataba de dos pilotos experimentados con una larga trayectoria. Por lo tanto, debemos esperar para determinar la causa del accidente. Los bomberos y la Policía Civil ya se encuentran en el lugar realizando la investigación, pero, obviamente, aún estamos a la espera de que la autoridad competente proporcione esta información", declaró este domingo a O Globo News el alcalde de Río, Eduardo Cavaliere.

Quiénes son las víctimas fatales del choque entre helicópteros

Gaspar “Gaspi” Prim Díaz

El youtuber argentino tenía 23 años y 2,8 millones de seguidores en Instagram. En la virtualidad se hizo famoso por sus videos polémicos con un humor picante. Su contenido encontró una audiencia masiva en YouTube, TikTok y otras plataformas digitales.

Con un micrófono en mano y su característico saludo "Buenas", comenzó a recorrer las calles porteñas para interactuar con desconocidos y grabar situaciones incómodas, insólitas y muchas veces virales. Su estilo directo y provocador despertó tanto admiración como críticas, convirtiéndolo en una figura tan querida como cuestionada dentro del ecosistema digital.

Gaspi

Oliver Tree Nickell

Se trata del cantante, compositor y productor musical estadounidense de 32 años que se hizo mundialmente famoso por éxitos como “Life Goes On” y “Miss You”. Su estilo y género marcaron la escena de música alternativa internacional.

El artista, que cuenta con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify, había publicado este fin de semana un video en su cuenta de Instagram en el que se lo ve vistiendo la camiseta de Brasil con su nombre estampado en el dorso.

oliver tree

Lucas Vignale

Tenía 27 años y nació en Buenos Aires. Comenzó su carrera como editor y luego se volcó a la dirección, con foco en la industria musical. Trabajó con artistas como Bizarrap, Duki, Nicki Nicole, Milo J, J Balvin, Trueno, Nathy Peluso y Wos.

Su ópera prima en el campo audio visual fue El tren fluvial y escribió y dirigió el cortometraje Camino a la velada junto a Gaspi.

lucas vignale

Lucas Brito Chaves (Lucas Frota)

Lucas era DJ y productor brasileño. Vivía en Miami y estaba de vacaciones en Río de Janeiro. En el momento del accidente, se dirigía a la casa de su familia en Angra dos Reis, en la Costa Verde, según informó Diário do Rio.

Alexandre Souza

Según se pudo saber, Alexandre era el piloto del helicóptero PP-MAC, comandante de la aeronave que transportaba a los pasajeros.

Carlos Marsillac

De acuerdo a la información que brindaron las autoridades, Carlos era el piloto del helicóptero PR-DJJ que se encontraba solo a bordo de la aeronave en el momento de la colisión.