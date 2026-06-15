El emotivo recuerdo de Mario Pergolini acerca de Gaspi.

El impacto de la noticia sobre la sorpresiva muerte de Gaspi conmovió por completo a Mario Pergolini . “La verdad que lo de Gaspi me mató ayer”, confesó el conductor al iniciar su relato en su programa de Vorterix, dejando en claro la magnitud del golpe emocional. La pérdida del creador de contenido y humorista fue, para el ex referente de CQC, un acontecimiento inesperado y difícil de asimilar.

A lo largo de la conversación, Pergolini recordó los múltiples intercambios que mantuvieron en los últimos años. “Habíamos hablado un montón de veces porque, ¿viste? Él tenía una cosa con Caiga”, relató, aludiendo al vínculo especial que Gaspi sentía por el mítico programa televisivo.

No era casual que el joven usara el traje típico del show en muchos de sus videos, según Pergolini se trataba de una especie de tributo y de una manera de mantener viva una estética que marcó a varias generaciones.

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En una de esas charlas, Gaspi le compartió su deseo de revivir aquellos años dorados. “Me mandaba mensajes, me decía: ‘Quiero hablar con vos, que hay que volver a hacer lo que hacías antes’. Yo le decía: ‘No hay forma de que vuelva a hacer eso’”, recordó Pergolini, dejando entrever la nostalgia y el anhelo que el humorista tenía por aquella época. La negativa no fue un cierre, sino el punto de partida para nuevas conversaciones y una relación basada en la admiración mutua.

La carrera de Gaspi

El conductor de Otro Día Perdido (eltrece) valoró especialmente la evolución artística de Gaspi en YouTube, sobre todo en la última etapa de su carrera. “Cada vez que veía alguno de sus videos, sobre todo los últimos, me gustaba lo que estaba haciendo”, reconoció Mario Pergolini. En su opinión, el joven aportaba “una creatividad superinteresante”, una marca personal que lo distinguía en el universo de los creadores de contenido digital.

Gaspi no solo destacaba por su humor, sino también por la capacidad de reinventarse y superar obstáculos personales. “Todo lo que le fue pasando a él en su vida personal, todos los cambios que hizo, toda la superación, tal vez cómo volvió a por lo que le gustaba a él, ¿no? Toda esa parte multimedia, videos, dirección, humor”, comentaron al aire. La persistencia y la pasión por el medio audiovisual se convirtieron en motores de su último ciclo profesional.

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Durante los últimos años, Gaspi se había consolidado como referente en redes sociales y plataformas digitales, combinando dirección, humor y producción audiovisual. La noticia de su fallecimiento sorprendió a colegas y seguidores, que veían en él a un creador en plena madurez artística. Lo sucedido generó una ola de tristeza e incredulidad en las redes sociales. “Totalmente injusto. E inesperado también y trágico”, sintetizó una de las voces cercanas al conductor, reflejando el desconcierto generalizado.

El propio Pergolini admitió que la noticia “lo había golpeado por todos lados”. La sucesión de mensajes y recuerdos con Gaspi, sumados a la admiración por sus contenidos recientes, hizo que la conmoción fuera aún mayor. Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar, había atravesado desafíos personales y profesionales que lo llevaron a reinventarse. “Estaba en una buena etapa, o sea, totalmente injusto”.

La reacción inmediata del entorno fue de apoyo y acompañamiento. El recuerdo del youtuber, tanto en lo personal como en lo artístico, se instaló rápidamente en redes sociales y medios de comunicación. La impronta que dejó en la comunidad digital y televisiva fue reconocida por colegas, seguidores y figuras históricas del entretenimiento argentino.