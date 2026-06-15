Narcomenudeo: no va a la cárcel, pero le impusieron un castigo a tono con el mundial de fútbol

Un hombre que fue investigado en Zapala por venta de drogas recibió una pena de carácter condicional y deberá cumplir con una curiosa donación.

La supuesta banda narco fue investigada por la División Antinarcóticos de Zapala en 2022.

Una causa penal que se inició en Zapala por una supuesta banda narco terminó con un solo condenado y una pena de tipo condicional. Además, le impusieron un curioso castigo.

La investigación se remonta a los últimos meses de 2022, cuando la División Antinarcóticos de la Policía neuquina empezó a realizar un seguimiento de tres sospechosos vinculados a presuntas acciones de narcomenudeo. A partir de distintas tareas de observación desplegadas entre el 3 de agosto de 2022 hasta el 2 de noviembre del mismo año, los efectivos pidieron autorización para avanzar con una serie de allanamientos en Zapala.

Uno de los procedimientos, se desarrolló en una vivienda del barrio Bella Vista y el resultado fue positivo: se incautó más de medio kilo de drogas. También se concretó un allanamiento en una propiedad del barrio Sección 41 y el despliegue policial incluyó al hospital de Zapala debido a que uno de los sospechosos cumplía funciones en esa institución en el sector de choferes de emergencias.

Mientras que dos imputados fueron rápidamente sobreseídos, una tercera persona, de 54 años, llegó a la etapa de juicio como presunto autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

kiosco narco zapala (2) El hombre de Zapala había sido investigado por la División Antinarcóticos ante la sospecha del manejo de un kiosco narco.

Más allá de esta imputación, la causa que presumía la existencia de una banda narco derivó en otro cambio. En una audiencia realizada en los últimos días, la fiscalía federal planteó que las pruebas en contra del acusado sobre supuesta venta de drogas no eran suficientes. “Las escuchas telefónicas no resultan concluyentes”, precisó el fiscal.

De esta forma, el hombre que vivía en Zapala fue considerado responsable del delito de tenencia simple de estupefacientes. La fiscalía recordó que se encontraron drogas en su camioneta Chevrolet y en su locker del hospital de Zapala.

La defensa oficial mostró su acompañamiento a la propuesta del MPF y el acusado tampoco puso objeciones a lo resuelto.

Un castigo en suspenso

En cuanto a la pena, el hombre que ahora vive en San Martín de los Andes cumplirá un castigo en suspenso de dos años. La fiscalía destacó que se contempló que no tiene antecedentes computables y su disposición a arribar a un acuerdo.

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Respecto del dinero incautado en los allanamientos, 1.600 dólares y más de 400 mil pesos, se dispuso su decomiso y donación a una institución ligada a la atención de personas con discapacidad en San Martín de los Andes.

Juegos de camisetas para chicos de escuelas rurales

Por otra parte, en vez de trabajos comunitarios, el condenado deberá donar camisetas de fútbol a dos escuelas de distintos puntos de San Martín de los Andes: 22 camisetas serán para la Escuela Rural 306 del Paraje Ahucapan y, una cantidad similar, para la Escuela 14 del Paraje Quili Malal.

Finalmente, el condenado que zafó de una pena efectiva también recibió la buena noticia de que la camioneta incautada en los allanamientos le será devuelta.

A su turno, el juez unipersonal del Tribunal Oral Federal de esta capital se limitó a homologar el acuerdo entre la fiscalía y la defensa.