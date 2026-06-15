Manu Urcera en la Mesaza: la manga que le levantó Juana Viale y desató las bromas

El piloto de TC y marido de Nicole Neumann visitó el programa y una cicatriz en el brazo desató un momento muy particular.

El detalle de Manu Urcera que llamó la atención de Juana Viale y que puso celosa a Nicole Neumann.

Un particular momento se vivió al aire del último programa de Juana Viale . Una serie de gestos y de frases llamaron la atención de todos los televidentes. Es que, en el marco de una charla relajada, la conductora quedó envuelta en una polémica particular a partir de una interacción con Manu Urcera .

Resulta que la nieta de Mirtha Legrand le consultó al marido de la top model sobre un aspecto especial de su cuerpo, más precisamente de una cicatriz del brazo. Parada al lado del piloto de Turismo Carretera , la conductora se detuvo en esa marca en la piel y asombrada le preguntó: “¡¿Qué te pasó acá?!“. Tras levantarle la manga de su remera, llegó la respuesta de Manu: “Me quebré. Te dije que me quebraba una vez por año. Tengo una placa con ocho tornillos”.

La famosa indagó: “¿Eso fue en moto?”. Así, la pareja de Nikita aclaró: “Si, en 2008. Una fractura expuesta”. Así llegó la reacción de Juanita que provocó una oleada de bromas en el estudio, dado que exclamó: “¡Ah!“. Así, Rafa Ferro se animó a ironizar: “¡Y se tocan!“.

Embed Se acuerdan esta trola embarazada la agarraron en un auto cagando al marido?



Y ella tati aprovechando la maternidad de la otra … siempre TATI.

Urcera claramente no la está poniendo @nikitaneumann #urcera #viale #lam #argentina #tendencia #juanaviale #tati pic.twitter.com/wgYfaBBdio — BigMamma (@itsbigmamma) June 15, 2026

En esa misma línea de sorna, y en referencia al toqueteo de Viale a Urcera, Jimena Monteverde también se sumó y expresó una frase risueña mostrando su cadera: “Yo me quemé acá”.

Incómoda con la situación, la nieta de Mirtha procuró salir de esa posición: “Dale Jimena qué hacemos”. Para redondear toda la circunstancia y especificar la lectura de todo ese momento, la célebre cocinera entregó una definición que calzó perfecto para la interpretación de muchos: “En medio minuto se desmadró todo”.

Nicole Neumann sorprendió al revelar cuál fue su nombre real hasta los 11 años

La modelo y conductora, Nicole Neumann, sorprendió en una nueva edición de su programa de streaming al contar que durante 11 años su nombre legal no fue el que todos conocen. La blonda aseguró que en el colegio sus compañeros la cargaban mucho hasta que finalmente logró modificarlo.

“Cuando me inscribieron a mí, no los dejaron inscribirme como Nicole porque era un nombre francés o no sé, porque no era común”, dijo al aire del streaming Solo con Niki. Sin margen para debatir con los empleados del registro, sus papás optaron por una salida rápida. “Saben cómo me tuvieron que poner: Nicolasa”, reveló divertida.

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“Creo que por tres años fuiste Nicolasa, ¿no?”, consultó Gege Neumann. Pero su hermana la corrigió: “No, por como diez u once”. Acto seguido, admitió que en la escuela la molestaban mucho con el tema. “Fue un trauma de colegio de toda la vida porque el que se enteraba, empezaba ‘Nicolasa. Nicolasa’. Y para mí era... bullying directamente. O sea, lo padecía”.

Pero todo se resolvió a su favor a los 11 años: “Un amigo abogado del papá de Gege, Panchito, me lo pudo cambiar. Pudieron corregir y ponerme mi nombre real, que era Nicole”.