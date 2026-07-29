Sofi Gonet se mostró a cara lavada y reveló detalles ocultos de su peculiar rutina

"La Reini", como es conocida en redes sociales, dio a conocer detalles de sus preparativos para afrontar la jornada laboral. Valijas de viaje, maquillaje y una rutina especial.

Sofía Gonet se acercó a sus seguidores con un video más que especial en su cuenta de Instagram, revelando detalles del día a día de su vida y las rutinas personales que sus seguidores quieren conocer a la perfección. Desde que se levanta, a cara lavada por cierto, hasta las últimas horas preparatorias con la que delinea las actividades de su día.

Su video comienza mostrando los primeros movimientos desde que se levanta, cerca de las 7 am . A cara lavada, con el cabello revuelto y el rostro de una persona que acababa de despertarse, soltó en la filmación: “Ustedes se piensan que soy vaga, pero la verdad es que manejo estos horarios. Mi día arranca a las 7 y termina a las 10 de la noche, gracias a Dios trabajo demasiado”.

Paso siguiente de su rutina, la limpieza bucal: “Me lavo los dientes pero el hilo dental lo uso después de las comidas, porque siento que a la mañana no hace falta”. Más tarde se aplicó gel para la limpieza facial, un raspador lingual y mostrando cada uno de los productos.

Saludo a su perro con un "buen día, mi amor", y luego otra visita esperada: su maquilladora personal. Ante una jornada agitada por las grabaciones del certamen Popstar que debutará en la pantalla de Telefe, la Reini robustece su maquillaje para un largo día: “Viene mi maquilladora porque hoy tengo ocho horas de entrevistas".

“Me llevo mi valija, mi bolso y todos los cambios de ropa porque nunca sé qué voy a necesitar en el día”, cerró en su video explicativo que cautivó a los seguidores con su rutina.

Son iguales: Julieta Cardinali compartió fotos con su hija Charo Calamaro en Colombia

Julieta Cardinali sorprendió y dejó impactados a todos los seguidores de sus redes sociales. No por la bella vista que mostró Colombia, el destino elegido para vacacionar, sino que llamó la atención las fotos que compartió junto a su hija Charo Calamaro, fruto de la relación que mantuvo con el cantante Andrés Calamaro.

Es que en las imágenes posteadas en su cuenta personal sobre sus vacaciones, donde hicieron recorridos por centros urbanos, disfrutaron de un descanso en la playa y otras actividades que mezclaron tranquilidad con adrenalina, sorprendió el parecido físico entre madre e hija.

Es que la aparición de Charo, de 19 años, sorprendió debido a que tiene un fuerte parecido con su madre, un detalle que no pasó desapercibido en los fanáticos y se lo hicieron saber. "La copia fiel de la belleza", "divinas igualitas", "qué lindas!! de tal palo, tal astilla!!", escribieron algunos usuarios en el posteo.

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“Las vacaciones con Charo Calamaro”, escribió la actriz junto a una gran cantidad de imágenes que dejaron en evidencia la felicidad que atravesaron durante el período vacacional.