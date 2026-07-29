Recurrir a servicios como el que brinda Xuper TV puede resultar riesgoso. Estas son 5 opciones legales para ver películas y series gratis online .

Películas y series gratis: las mejores 5 plataformas legales para ver online sin pagar ni usar Xuper TV

Las plataformas de streaming más conocidas,Netflix; HBO ; Amazon Prime Video o Disney +, son aranceladas. Pero, ¿es posible acceder gratuitamente a contenidos como películas y series de forma gratis ? La respuesta es sí, y aquí te presentamos 5 opciones legales para ver propuestas muy atractivas de manera online .

Es importante subrayar que los especialistas en informática advierten que recurrir a servicios como el que brinda la plataforma Xuper Tv puede resultar más que riesgoso. Y remarcan que utilizar esta clase de sitios es una práctica ilegal. Así, subrayan que, al no poseer los derechos de distribución correspondientes, webs como Xuper TV operan al margen de la ley y convierten al usuario en un blanco fácil de ciberataques.

El servicio estándar de Netflix cuesta 14.999 pesos mensuales en julio de 2026 en la Argentina.

Runtime.

Mercado Play.

Pluto TV.

Plex.

ViX.

Cabe destacar que todas estas aplicaciones forman parte de un mercado oficial que proporciona alternativas reguladas que transmiten contenidos bajo licencias comerciales genuinas, financiadas únicamente mediante pausas publicitarias. Así, recurrir a cualquiera de estas opciones puede evitarnos un dolor de cabeza, puesto que, al navegar en -por ejemplo- Xuper TV o descargar sus archivos APK, los dispositivos quedan expuestos a malware, virus, robo de datos bancarios e intentos de phishing.

Por qué Runtime; Mercado Play; Pluto TV; Plex y ViX son las mejores opciones para ver series y películas gratis online

Runtime : se destaca por sus canales temáticos continuos y un catálogo variado de cine de acción, suspenso y comedia.

Mercado Play: también de acceso gratuito, la plataforma de streaming de Mercado Libre ofrece cine de grandes estudios y series familiares. En su sitio web oficial, Mercado Play invita a los usuarios a explorar el universo del cine y las series con análisis profundos, desde misterios intrigantes hasta comedias icónicas. Asimismo, subrayan: “descubrí cuántas temporadas o películas hay de tus favoritas en un solo lugar”.

Pluto proporciona más de cien canales temáticos en vivo y una vasta biblioteca a la carta sin necesidad de registrarse ni ingresar tarjetas.

Pluto TV : esta plataforma creada por Paramount proporciona más de cien canales temáticos en vivo y una vasta biblioteca a la carta sin necesidad de registrarse ni ingresar tarjetas. Entre otras propuestas, ofrece en su sitio series retro como Los Tres Chiflados; MacGyver; Hechizada o Baywatch y diversos dibujos animados (Bob Esponja; Rugrats, Hey Arnold! o Los Padrinos Mágicos).

Plex : brinda acceso a miles de títulos on demand y televisión en directo, garantizando transmisiones fluidas y de excelente definición.

ViX: pertenece a Televisa Univision y centra su contenido en producciones en español, con un amplio menú gratuito de telenovelas, cine internacional, comedias y noticias.

Cabe subrayar que, para poder ver las películas y series de manera gratuita, en algunos de los sitios mencionados se nos pedirá registrarnos con un usuario y una contraseña.