Juana Viale se llevó el oro en los Martín Fierro de la Moda
La gran ausente de la noche fue Mirtha Legrand por recomendación médica. Susana Giménez se alzó con la estatuilla como icono de la moda.
Este domingo se entregaron los premios Martín Fierro de la Moda 2026 a la moda argentina. La cuarta edición de la premiación más importante de los medios de comunicación contó con la participación de influyentes en el diseño, el estilismo y la industria fashion.
La ceremonia estuvo a cargo de Iván de Pineda y Valeria Mazza y reunió a grandes personalidades del mundo del espectáculo que marcaron tendencia a lo largo del 2025.
La gran ganadora de la noche fue Juana Viale, primero por Mejor Estilo en Conducción por Almorzando con Juana, y luego al quedarse con el galardón de Oro. “Nunca creí que me lo iba a llevar”, dijo la actriz al recibir su premio. Su abuela, Mirtha Legrand, estuvo nominada, pero se ausentó por el problema de salud.
Quiénes se alzaron con una estatuilla
Mejor estilo en conducción femenina en programa semanal
- Juana Viale (Almorzando con Juana)
Mejor estilo en conducción femenina en programa diario
- Vero Lozano (Cortá por Lozano)
Mejor estilo en conducción masculina
- Iván de Pineda (Pasapalabra)
Mejor estilo panelista femenina
- Sol Pérez (Gran Hermano)
Mejor estilo panelista masculino
- Lizardo Ponce (SQP)
Actriz con mejor estilo en ficción
- Julieta Zylberberg (Yiya)
Actor con mejor estilo en ficción
- Benjamín Vicuña (Corazón Delator)
Mejor estilo femenino en big show
- Sofía Gonet, “La Reini” (MasterChef Celebrity)
Mejor estilo masculino en big show
- Nico Occhiato (La Voz Argentina)
Mejor diseñador/a de moda femenina
- Evangelina Bomparola
Mejor diseñador de moda masculina
- Nicolás Zaffora
Mejor maquillador/a
- Gervasio Larrivey
Mejor peluquero
- Max Jara
Mejor estilista
- Mariana García Navarro – Nacho García Rocha (Los García)
Mejor influencer de moda
- Zaira Nara
Mejor estilo femenino en streaming
- Evelyn Botto (Olga)
Mejor estilo masculino en streaming
- Fer Dente (Olga)
Mejor estilo en redes
- Carolina Pampita Ardohain
Nuevo talento de la moda
- Valentina Schuchner
Talento argentino por el mundo
- Adrián Appiolaza
Icono de la moda argentina
- Susana Giménez
Homenaje Martín Fierro de la Moda 2026
- Jessica Trosman
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