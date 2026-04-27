Espectáculos La Mañana Juana Viale Juana Viale se llevó el oro en los Martín Fierro de la Moda

Prensa Telefe

Este domingo se entregaron los premios Martín Fierro de la Moda 2026 a la moda argentina. La cuarta edición de la premiación más importante de los medios de comunicación contó con la participación de influyentes en el diseño, el estilismo y la industria fashion.

La ceremonia estuvo a cargo de Iván de Pineda y Valeria Mazza y reunió a grandes personalidades del mundo del espectáculo que marcaron tendencia a lo largo del 2025.

La gran ganadora de la noche fue Juana Viale, primero por Mejor Estilo en Conducción por Almorzando con Juana, y luego al quedarse con el galardón de Oro. “Nunca creí que me lo iba a llevar”, dijo la actriz al recibir su premio. Su abuela, Mirtha Legrand, estuvo nominada, pero se ausentó por el problema de salud.