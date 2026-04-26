Sigue la interna: la mamá de Fabián Cubero apuntó contra Nicole Neumann

Pese a que se celebró el cumpleaños de 15 de Allegra, la familia no tiene un minuto de paz: se siguen sumando integrantes al conflicto.

La exposición mediática volvió a poner en primer plano a Ángela Cubero , quien decidió romper el silencio y hablar sin filtros sobre su vínculo con Nicole Neumann . En la previa del cumpleaños de 15 de Allegra, que se produjo en las últimas horas, la madre de Fabián Cubero sorprendió al sincerarse sobre una relación que, según dejó entrever, quedó completamente quebrada tras la separación de la pareja. “No tengo trato con Nicole. Cuando vivían juntos, sí, lógicamente ”, expresó con tono firme.

En ese contexto, dejó en claro que el quiebre no fue menor y que hubo situaciones que la marcaron profundamente. “Hay cosas que me dolieron y no se habló más nada del asunto” , afirmó, evidenciando que el distanciamiento no solo es actual, sino también definitivo. La falta de diálogo entre ambas partes, según sus palabras, se mantiene desde hace años y sin señales de recomposición .

A pesar de sus diferencias personales, la señora buscó hacer una salvedad importante respecto al rol de la modelo como madre de sus nietas. “Para mí es una excelente madre”, remarcó, diferenciando el plano familiar del vínculo personal que mantienen. Esa aclaración no pasó desapercibida, ya que mostró una postura equilibrada en medio de declaraciones cargadas de emoción.

Los comentarios públicos que recibe Fabián Cubero

Sin embargo, el dolor volvió a aparecer cuando se refirió a los comentarios públicos sobre su hijo. “A veces me duele -lo que se dice- porque conozco cómo es mi hijo. Entonces, lógico, una madre lo sufre”, sostuvo, visiblemente afectada. Así, dejó en evidencia que, más allá del tiempo transcurrido, las heridas siguen abiertas y el conflicto todavía resuena en lo más íntimo del entorno familiar.

La palabra de Ángela reavivó una historia de tensiones que parecía haber quedado atrás, pero que continúa generando repercusiones. En un contexto atravesado por eventos familiares importantes, sus declaraciones volvieron a poner el foco en una interna que, lejos de cerrarse, suma nuevos capítulos.