El llanto de Fabián Cubero por las críticas de Nicole Neumann a Mica Viciconte

El exfutbolista brindó una entrevista para A la Tarde donde habló de los últimos escándalos que rodearon a su familia.

Durante el último fin de semana largo, Allegra Cubero , la hija del medio de Fabián Cubero y Nicole Neumann , estuvo internada y esto desató de nuevo la interna entre la modelo, el ex futbolista y su actual pareja, Mica Viciconte . En ese contexto, Poroto rompió el silencio y se mostró a corazón abierto en una nota para A la tarde (América TV). Durante la entrevista, se largó a llorar por las críticas a su pareja.

“Yo no hablé nada de este tema. Todo surgió a raíz de la historia que subió Nicole por un malestar por no poder irse de vacaciones por la internación de la hija. Yo no lo comparto", comenzó diciendo en su descargo. Luego, se quebró al hablar de la mamá de Luca Cubero: “Este tema disparó para cualquier lado. A mí no me gusta hablar mal de la madre de mis hijas, pero a veces no queda otra, pero tampoco me gusta que hablen mal de la madre de mi hijo, que es Mica en este caso".

“Ella siempre se puso al hombro la familia, acompaña, es muy atenta, siempre está presente con mis hijas, y parece que cualquier cosita es culpa de ella, que maltrata, que es mala persona, y la realidad es que hace ocho años que estamos juntos y sinceramente es una chica de 10, y cualquier problema que hay siempre cae ella en la volteada y eso a mí me molesta porque es la madre de mi hijo y ya estoy un poco cansado", agregó, visiblemente angustiado por la situación.

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Luego, explicó el motivo de su llanto y enojo: “Lloro porque es la madre de mi hijo y ya me cansó un poco la situación. Se filtran mensajes que son en un marco parental que no tienen por qué filtrarse, se muestran nada más que los mensajes buenos donde hay buena dinámica de charla, pero no se muestran los mensajes agresivos que hay hacia mí y hacia mi pareja también, entonces hay mucha hipocresía en el medio”.

Fabián Cubero salió a bancar a Mica Viciconte

“Se está buscando cómo pegarle a Mica principalmente. A raíz de eso cayó mi mujer, que yo recibí mensajes de manera agresiva en un chat parental que no tienen nada que ver... se filtran mensajes para aclarar que no fueron diez minutos (la visita de Nicole a Allegra en el hospital)... la verdad que todo este revuelo fue realmente innecesario”, sentenció Fabián Cubero, que siguió defendiendo a su actual pareja, Mica Viciconte.

Respecto al descargo que hizo Allegra en su cuenta de Instagram tras las versiones que circularon, Cubero opinó: “Nuestras hijas saben que nosotros estamos para ellas y eso es lo que vale. Veo innecesario todo esto que se armó, veo innecesarios todos los palos que recibe Mica, veo innecesarios todos los mensajes agresivos que recibo, porque después dicen que la agresiva es Mica, pero es totalmente distinto.

Embed - ¡ESCÁNDALO TOTAL! SE VOLVIÓ A DESATAR LA GUERRA ENTRE NICOLE NEUMANN Y FABIÁN CUBERO

”Hay mucha hipocresía y yo ya estoy cansado, quiero estar tranquilo. Ya cansa esto y vamos a ver si se puede cortar de una vez por todas”, concluyó furioso.